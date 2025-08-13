『真・侍伝 YAIBA』鬼丸役・細谷佳正生出演！オーディション秘話を激白！「ヤンデレなんじゃない？」先輩声優・杉田智和が語る前田佳織里にしかない魅力とは？「SHIBUYA ANIME BASE」#56

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、 「ABEMAアニメチャンネル」において、2025年8月8日（金）の夜9時から夜10時にわたり、 『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ（読み：シブアニ）の#56を生放送いたしました。今回は、ゲストに『真・侍伝 YAIBA』より鬼丸を演じる声優・細谷佳正さんと女優・三田麻央さんが出演。ここでしか聞けない細谷さんのオーディション秘話や、『真・侍伝 YAIBA』の見どころをたっぷりとお届けしました。

細谷さんは『真・侍伝 YAIBA』について、見どころに「原作コミックスの絵の感じをそのまま残しつつアニメにしている」という点を挙げていました。MCの岩井勇気（ハライチ）さんが「絵が『名探偵コナン』と違い、一個前の『YAIBA』の絵になっている」と特徴を語ると、細谷さんは「初期の感じ」と賛同する場面もありました。

また、鬼丸役のオーディションを受けた際には、監督に二人で迷っていると言われたそうで、「ガチガチに緊張してて、監督がオーディションテープを撮る前に、なるべく話を引き延ばして、なんとか監督の印象に残ろうとすごい話しかけた」と告白。さらに、オーディションで細谷さんと鬼丸役を争っていたもう一人の声優さんについて、「後から聞いたら、たぶんいないんですよ」と衝撃の一言。スタジオは岩井さんを始め驚きに包まれていました。

続いて、番組内の人気コーナー『カプカプトーク』では、前回に引き続き、声優の杉田智和さんと前田佳織里さんが美味しい寿司とお酒を楽しみながら、お芝居のこだわりやこれからの未来について赤裸々なトークを繰り広げました。

杉田さんは前田さんにしかない良さについて、前田さんが演じた『ダンダダン』のヒロイン・モモの友人であるミーコなどを例に挙げて、メインも脇役も出来る役回りの幅広さといった魅力を熱弁。「今、前田さんにやってほしいのはヤンデレかな」と杉田さんらしい独特なチョイスをすると、前田さんも「ヤンデレめっちゃやりたいです！」と意外にも乗り気な姿勢を見せていました。

また、前田さんの“欲深エピソード”を語る場面では、最近『ウマ娘 プリティーダービー』でアーモンドアイに惚れ込んだことを告白。しかし、「もうナイスネイチャ役として出てるのに、新しい役でも欲しいのか」と杉田さんからツッコミを受けていました。前田さんは、「ナイスネイチャが人生で初めて受けたオーディションだった」と語り、「歌のオーディションもあって、マネージャーさんから『お前、めっちゃ音痴だな……』と言われて…」とオーディション当時の体験談なども語っていました。

杉田さんの芝居に対する想いを激白するトークでは、「自分が前に出ない。欲があるとノイズになる。『九龍ジェネリックロマンス』に出た時、自分はこの作品に出たから世の中にこう知らしめようみたいなものがあると、全く工藤発にならない」という自論を展開し、そのために「欲を捨てる。完全に捨て去ることはできないだろうけど、可能な限り捨てる」という心構えを語りました。一方で前田さんは、キャラクターの人間性を熟考することを大切にしていると語り、「マイク前でどれだけ人間を出せるか」「その子を人間として見てあげる」というように、演じるキャラクターと対話することを心がけていることを明かしました。

そして、コーナーの最後には二人の今後の人生計画を語り合う一幕もありました。杉田さんは、「役者がテスト収録で自分の中の可能性を探せない状況が増えた」という現状を感じていたことを告白。そして、そのような人たちに向けて「役者が自分の可能性を見つけられる場所を作りたい」「大好きな人たちに還元できたら幸せだな」という真摯な目標を掲げました。それに対して前田さんは、「これまでは大きな目標よりも目の前のことを真剣に、走り高跳びみたいな感じで続けてきた。ぴょんぴょんってやってたら、自然とここにきた感じ」とコメント。そして人気声優という肩書きをもらうことが増えた現状を踏まえて、「実力派声優は前田さんだよねって言われるくらい、皆さんに届くお芝居が出来たらな」という今抱える一番の目標を語っていました。それを聞いた杉田さんは、「欲深いけど爽やか。ポジティブだね」と前田さんの姿勢に耳を傾けていました。

他にも、アニメ『光が死んだ夏』で主人公・辻中佳紀を演じた小林千晃さんがロサンゼルスで開催された「Anime Expo 2025」に潜入するなど、盛りだくさんの内容でお届けした『SHIBUYA ANIME BASE』#56は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

来週の放送は休止となります。次回8月22日（金）夜9時より放送の『SHIBUYA ANIME BASE』#57では、漫画家・声優の徳井青空さんが番組に帰ってくるほか、夏アニメのアニソンを大特集します。ぜひお楽しみに。

「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#56

放送日：2025年 8月8日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.tv/video/episode/218-706_s1_p56

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

代理サブMC：仲村宗悟

ゲスト:細谷佳正、三田麻央

VTR出演:杉田智和、前田佳織里

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：安野希世乃『やんなるわ』

https://youtu.be/GDJNmQ6m2AI

