完売続出につき再販売中！10種類の宝石が詰まった「宝石の小瓶」が、2,980円から買える特別体験。CreemaSPRINGSにて販売中。

株式会社RAIN

本プロジェクトは

ルビー・サファイア・エメラルドなどの王道宝石10種を、指先サイズの小瓶に詰めて楽しむという、新感覚のジュエリー＆コレクション企画です。

以下10種が基本セット（税込2,980円）に含まれます

ルビー/サファイア/エメラルド/アクアマリン/アメジスト/ガーネット/シトリン/ムーンストーン/ブルートパーズ/ターコイズ

■選べるオプションで、希少石も追加可能

さらに、以下のような追加オプションをご用意しています：

＋\500 セット：ルチルクォーツ、タイガーアイ、淡水パールなど

＋\1,000 セット：タンザナイト、ピンクトルマリン、アイオライト、エチオピアオパール など

プレミアムセット：天然アレキサンドライト、天然スクエアダイヤモンド、天然パライバトルマリンなど（限定販売）

■宝石の使い道はあなた次第

本プロジェクトの魅力は「選んだ後の楽しみ方」にもあります。

お届けする宝石は以下のように幅広く活用可能

小瓶として飾る（インテリア／デスク／ギフトにも）

極小のお守り袋に入れて持ち歩き用お守りに

専用の“かごペンダント”に入れてジュエリーとして楽しむ

額縁ケースに入れてコレクションや観賞用に

■なぜ、この価格で提供できるのか？

今回のプロジェクト価格は、2,980円からスタート。

これは通常では実現が難しい価格帯です。

その理由は、株式会社RAINがこれまでに手がけてきた

50件を超える宝石プロジェクトの企画・製造の中で

選別・保有してきた天然石を有効活用しているから。

一部はプロジェクト未採用となったストーンや

大量仕入れにより価格を抑えることができたもの。

品質には十分にこだわりながら、価格との両立を目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社RAIN（レイン）

担当：石川正道

MAIL：rainrain20151111@gmail.com

公式サイト：https://www.2020rain.com/