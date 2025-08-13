完売続出につき再販売中！10種類の宝石が詰まった「宝石の小瓶」が、2,980円から買える特別体験。CreemaSPRINGSにて販売中。
■「宝石の小瓶プロジェクト」とは？https://www.creema-springs.jp/projects/rain-gemsbag
本プロジェクトは
ルビー・サファイア・エメラルドなどの王道宝石10種を、指先サイズの小瓶に詰めて楽しむという、新感覚のジュエリー＆コレクション企画です。
以下10種が基本セット（税込2,980円）に含まれます
ルビー/サファイア/エメラルド/アクアマリン/アメジスト/ガーネット/シトリン/ムーンストーン/ブルートパーズ/ターコイズ
■選べるオプションで、希少石も追加可能
さらに、以下のような追加オプションをご用意しています：
＋\500 セット：ルチルクォーツ、タイガーアイ、淡水パールなど
＋\1,000 セット：タンザナイト、ピンクトルマリン、アイオライト、エチオピアオパール など
プレミアムセット：天然アレキサンドライト、天然スクエアダイヤモンド、天然パライバトルマリンなど（限定販売）
■宝石の使い道はあなた次第
本プロジェクトの魅力は「選んだ後の楽しみ方」にもあります。
お届けする宝石は以下のように幅広く活用可能
小瓶として飾る（インテリア／デスク／ギフトにも）
極小のお守り袋に入れて持ち歩き用お守りに
専用の“かごペンダント”に入れてジュエリーとして楽しむ
額縁ケースに入れてコレクションや観賞用に
■なぜ、この価格で提供できるのか？
今回のプロジェクト価格は、2,980円からスタート。
これは通常では実現が難しい価格帯です。
その理由は、株式会社RAINがこれまでに手がけてきた
50件を超える宝石プロジェクトの企画・製造の中で
選別・保有してきた天然石を有効活用しているから。
一部はプロジェクト未採用となったストーンや
大量仕入れにより価格を抑えることができたもの。
品質には十分にこだわりながら、価格との両立を目指しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社RAIN（レイン）
担当：石川正道
MAIL：rainrain20151111@gmail.com
公式サイト：https://www.2020rain.com/