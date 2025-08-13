リユース着物「たんす屋」の展示・販売イベント「本決算エキサイティングバザール」が2025年9月11日（木）から14日（日）まで開催！ WEB予約受付中！

株式会社紅輪


着物リユースの専門店「たんす屋」は、2025年9月11日（木）から14日（日）の4日間、東京都立産業貿易センター台東館７階にて「本決算エキサイティングバザール」を開催いたします。


年に一度の決算セールでは、リユース着物・帯・和装小物が最大70％OFF！フォーマルからカジュアルまで、豊富な品揃えを特別価格でご提供します。




早期web予約特典は、お得なワンコイン（500円税込）で買える和装小物。


たとう紙（3枚）、和装ハンガー、腰紐（3本）、衣裳敷、ブロード足袋、コーリンベルト、きものシリカゲルなど、便利で人気の高い和装小物をお１人様１点限り、ワンコインでお買い求めいただけます。



本決算エキサイティングバザールならではの企画をご紹介


■注目企画：日替わり限定アイテム＆特価品


9/11（木）：洗えるリユース着物 限定30点（3,300円税込～）


9/12（金）：リサイクル反物 限定200点（550円税込～）


9/13（土）：リユース袷襦袢 限定30点（2,200円税込～）


9/14（日）：未洗良品詰め放題（11,000円税込～）＋難有り品最大90％OFF！



■着物クリニック＆お直し相談


明治44年創業の京都のこうじ屋による職人来場！


丸洗い、染め直し、サイズ調整、カビ取りなど、着物のお手入れを無料で見積もり。シミ抜きや仕立て替え、リメイクのご相談も承ります。



■特集コーナー


「藍染」リユース着物特集：日本の伝統美を感じる一点もの


七五三応援セット：新品・リユース品を特別価格でご提供


羽織・半幅帯マルシェ：秋冬の装いにぴったりのアイテム多数


リユース振袖・訪問着・帯：フォーマルからカジュアルまで幅広く展開


オンラインストア：展示販売、未発表商品入荷予定



※上記は企画の一部となります。






本決算エキサイティングバザールご案内 :
https://tansuya.jp/lp-202509/

イベント詳細


名称：本決算エキサイティングバザール


日程:2025年9月11日(木)から9月14日(日)


ご案内ページ：https://tansuya.jp/lp-202509/


ご予約ページ：https://go.tansuya.jp/l/688703/2024-09-27/l2hjg


開催日時：


2025年9月11日（木）10時～18時（入場受付は17時まで）


2025年9月12日（金）10時～18時（入場受付は17時まで）


2025年9月13日（土）10時～18時（入場受付は17時まで）


2025年9月14日（日）10時～17時（入場受付は16時まで）※最終日は17時終了となります。


会場: 東京都立産業貿易センター台東館7階


住所：東京都台東区花川戸2-6-5


・アクセス1：東京メトロ銀座線「浅草駅」7番出口から徒歩5分


・アクセス2：都営浅草線「浅草駅」A5番出口から徒歩8分


・アクセス3：東武スカイツリーライン「浅草駅」から徒歩5分


・アクセス4：つくばエクスプレス「浅草駅」A1番出口から徒歩9分


お問合せ：070-3350-9856（月～金 10:00～18:00）※土日祝除く




早期web予約はこちら :
https://go.tansuya.jp/l/688703/2024-09-27/l2hjg


企業情報


<たんす屋について>


1999年からリユース着物の買取・販売のパイオニアとして全国で実店舗を展開し、多くのファンに支えられているリユース着物の大手ブランドです。



＜たんす屋株式会社＞


住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階



＜たんす屋 Webサイト>


「たんす屋」に関する告知や店舗情報を配信しているサイトです。オンラインストアではリユース着物がリーズナブルな価格でご購入いただけます。


https://tansuya.jp/



※本プレスリリースは「たんす屋」が所属する「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。


＜株式会社紅輪＞


住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階


電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）