淡路島ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 映画連動企画『アワジ ダンスフェスティバルinニジゲンノモリ』2025年8月10日（日）～9月30日（火）まで大好評開催中！
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、エリア内のキッズエリア「のんびりのはら」にて、映画『クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』の公開を記念した期間限定イベント「アワジ ダンスフェスティバルinニジゲンノモリ」を、2025年8月10日（日）から9月30日（火）まで開催しています。
本イベントでは、オリジナルダンスパネルを背景に、テーマ曲「オラはにんきもの」（インドバージョン）に合わせて自由に踊る様子を撮影・投稿いただきます。ダンスの振付は自由ですが、映画にちなんで「ゾウさんの鼻ポーズ」を動画内に入れてください！投稿者全員に「ボーちゃんのお面」をプレゼント。さらに、創意あふれるダンス動画の中から優秀賞1組に限定クリスタルグッズを贈呈します。
迎えた初日、夏休みの家族連れやイベントを楽しみにしていたファンで会場は賑わいました。色鮮やかなダンスパネルの前で、子どもたちが元気いっぱいに踊りながらダンスを披露！参加した方からは「親子でオリジナルの振り付けを考えて、みんなが大好きなクレヨンしんちゃんの曲に合わせて踊ることがとても楽しかった。」「見本動画があったので、初めてでも安心して楽しめた。」といった感想が寄せられました。
8月8日（金）から映画最新作が劇場で大ヒット公開中！全国で熱風を吹き起こす「クレヨンしんちゃん」の世界を、家族みんなで夢中になって遊びつくそう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327267&id=bodyimage1】
■イベント概要
期間：2025年8月10日（日）～9月30日（火）
実施時間：10時00分～18時00分（最終入場 17時00分）
会場：「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、キッズエリア「のんびりのはら」
内容：
「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の公開を記念し、ニジゲンノモリ「のんびりのはら」にてオリジナルダンスパネルを設置。テーマ曲「オラはにんきもの」（インドバージョン）に合わせて自由に踊る動画をX（旧Twitter）に投稿いただいた方全員にボーちゃんのお面を、優秀賞の1組には「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」限定のクリスタルグッズをプレゼント。投稿いただく動画には、映画にちなんで“ゾウさんの鼻ポーズ”を入れていただくことが必要です。
備考：
鍵アカウントの方も参加は可能ですが、優秀賞の選定にあたり景品は鍵を外しているアカウントのみが
対象となります。
料金：無料
対象：「のんびりのはら」エリアにご入場いただけるチケットをお持ちのお客様。
※クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークのゴールドチケット・プレミアムチケット、およびキッズ限定満喫パス
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
本イベントでは、オリジナルダンスパネルを背景に、テーマ曲「オラはにんきもの」（インドバージョン）に合わせて自由に踊る様子を撮影・投稿いただきます。ダンスの振付は自由ですが、映画にちなんで「ゾウさんの鼻ポーズ」を動画内に入れてください！投稿者全員に「ボーちゃんのお面」をプレゼント。さらに、創意あふれるダンス動画の中から優秀賞1組に限定クリスタルグッズを贈呈します。
迎えた初日、夏休みの家族連れやイベントを楽しみにしていたファンで会場は賑わいました。色鮮やかなダンスパネルの前で、子どもたちが元気いっぱいに踊りながらダンスを披露！参加した方からは「親子でオリジナルの振り付けを考えて、みんなが大好きなクレヨンしんちゃんの曲に合わせて踊ることがとても楽しかった。」「見本動画があったので、初めてでも安心して楽しめた。」といった感想が寄せられました。
8月8日（金）から映画最新作が劇場で大ヒット公開中！全国で熱風を吹き起こす「クレヨンしんちゃん」の世界を、家族みんなで夢中になって遊びつくそう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327267&id=bodyimage1】
■イベント概要
期間：2025年8月10日（日）～9月30日（火）
実施時間：10時00分～18時00分（最終入場 17時00分）
会場：「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内、キッズエリア「のんびりのはら」
内容：
「映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の公開を記念し、ニジゲンノモリ「のんびりのはら」にてオリジナルダンスパネルを設置。テーマ曲「オラはにんきもの」（インドバージョン）に合わせて自由に踊る動画をX（旧Twitter）に投稿いただいた方全員にボーちゃんのお面を、優秀賞の1組には「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」限定のクリスタルグッズをプレゼント。投稿いただく動画には、映画にちなんで“ゾウさんの鼻ポーズ”を入れていただくことが必要です。
備考：
鍵アカウントの方も参加は可能ですが、優秀賞の選定にあたり景品は鍵を外しているアカウントのみが
対象となります。
料金：無料
対象：「のんびりのはら」エリアにご入場いただけるチケットをお持ちのお客様。
※クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークのゴールドチケット・プレミアムチケット、およびキッズ限定満喫パス
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ