半導体用クレープペーパーの世界市場2025年、グローバル市場規模（20mm、25mm、30mm）・分析レポートを発表
2025年8月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「半導体用クレープペーパーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、半導体用クレープペーパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界の半導体用クレープペーパー市場の現状と将来展望に関する包括的な調査を行ったものです。2023年の市場規模はXXX百万米ドルと評価されており、2030年までにはXXX百万米ドルに達すると見込まれています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と予測されています。
半導体用クレープペーパーは、絶縁性のクラフト紙にクレープ加工を施したものであり、導体と半導体の中間に位置する電気伝導性を持ちます。この素材は、750kV以下の高電圧用途において、電力ケーブル、変圧器、スイッチボードの部分放電制御部品などで使用されています。高い耐電圧性と柔軟性、加工のしやすさを兼ね備えており、エネルギーインフラや産業電力設備における重要な材料の一つです。
半導体市場全体においては、2021年には26.2％という高成長を記録しましたが、2022年はインフレの影響と消費者市場の鈍化により、世界の半導体市場成長率は4.4％に減速しました。中でもアナログ（20.8％増）、センサー（16.3％増）、ロジック（14.5％増）などは引き続き二桁成長を維持していますが、メモリ分野では前年比12.6％の減少が見られました。地域別では、アジア太平洋地域を除き、全地域で二桁成長となり、アメリカが17.0％、欧州が12.6％、日本が10.0％の成長を記録しました。これに対し、アジア太平洋地域は2.0％のマイナス成長となっています。
________________________________________
【産業構造と市場動向の概要】
本レポートでは、半導体用クレープペーパー産業のバリューチェーンの発展状況を示すとともに、電力ケーブル（20mm、25mm）や変圧器向けの用途における市場の現状を分析しています。さらに、先進国と発展途上国における主要企業の動向、最先端技術、特許、注目アプリケーション、市場トレンドについても詳しく取り上げています。
地域別分析では、北米と欧州は政府によるインフラ強化策や消費者の意識向上により、安定した市場成長が見られます。一方、アジア太平洋地域では特に中国が、旺盛な国内需要、政策支援、強固な製造基盤に支えられて、世界市場のリーダー的存在となっています。
________________________________________
【本レポートの主要特徴】
本レポートは、半導体用クレープペーパー市場に関する全体像と個別構成要素の詳細を提供し、業界のダイナミクスや機会、課題を網羅的に分析しています。
■ 市場規模とセグメンテーション：
市場全体の販売数量（トン単位）や収益、直径別（20mm、25mm、30mm、その他）の市場シェアを算出し、用途別（電力ケーブル、変圧器、スイッチパネルなど）の需要予測を行っています。
■ 産業分析：
政府の政策や規制、技術革新、エネルギー需要、消費者の傾向を踏まえた分析により、市場の推進力と阻害要因を明らかにしています。
■ 地域別分析：
