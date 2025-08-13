“歌”も“ダンス”もワンストップで学べる総合スクール『NAYUTAS六本木校』が東京・六本木に誕生

1．開校の背景と目的

株式会社Daly Corporation

株式会社Daly Corporation（本社：東京都渋谷区、代表取締役：窪寺泰彦）が運営するボイトレ・ダンススクール「NAYUTAS六本木校」は、2025年7月25日（金）、六本木に本オープンしました。

SNS 配信やライブ文化の拡大により “声と身体で魅せるスキル” の需要は年々高まっています。ビジネス街とカルチャー発信地が交差する六本木から、ボイトレ・話し方・ダンスを一気通貫で学べる環境を提供し、世代や目的を問わず“なりたい自分”の実現をサポートします。

2．NAYUTAS六本木校 3つの特長

オーダーメイドレッスン（歌・話す・踊る）

ボイトレ(プロ志望、趣味)、ビジネスプレゼン、K-POPダンス、HIPHOPダンス、バレエ、ジャズダンス、コンテンポラリーダンス、日本舞踊まで目的別に個別カリキュラムを作成。

・防音室完備で、思いっきり発声練習や楽器練習が可能

呼吸法・姿勢改善ストレッチに加え、リズム感を養う筋力＆体幹トレーニングを導入。

六本木駅徒歩３分の好立地

仕事帰り・学校帰りに通いやすいアクセスで、平日22時までレッスン可能(最終レッスン21時開始)。

3．コースラインナップ（一部）

※入会金 10,000円（オープン記念キャンペーンにつき 先着30名無料）

4．スクール概要

名称：NAYUTAS（ナユタス）六本木校

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7-11-9 ミッドタウンTビル B1F

アクセス：東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」徒歩3分

東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩8分

開校日：2025年7月25日（金）

施設：ダンススタジオ2室、ボイトレブース2室、ラウンジ

6．代表コメント

「声と身体――二つが噛み合うと、表現は無限に広がる」

六本木校では、業界トップクラスの講師陣がボーカルとダンスを横断したカリキュラムで“総合的な表現力”を磨きます。初心者もプロ志望も、ぜひ自分の可能性を体験しに来てください。

- 株式会社Daly Corporation 代表取締役 窪寺泰彦

6.「NAYUTAS六本木校」OPENに関する取材協力のご案内

NAYUTAS神保町校オープンに伴い、本スタジオに関心をお持ちの記者の皆様に向けて取材の機会を設けております。

取材を通じて、当スタジオの特徴や取り組みを深くご理解いただけるよう、以下のような取材協力が可能です。

【取材協力内容】

◼︎スタジオの見学・体験取材 ：最新のレッスン環境、設備をご覧いただきながら、スタジオのコンセプ トをご紹介

・体験レッスンの実施、またはレッスン風景の撮影・取材が可能

◼︎スタジオ運営担当・講師陣へのインタビュー ：ナユタスのビジョンや六本木スタジオ開設の背景、今後の展望について

・実際に指導を行う講師が語る、ボーカル・ダンス業界のトレンドや指導のこだわり

◼︎在籍生徒・体験者の声 ：実際にレッスンを受講している生徒のインタビュー（事前調整のうえ対応可能）

・「ナユタスを選んだ理由」やレッスンの成果など、生の声をお届け

◼︎取材用写真・映像の提供 ：スタジオ内観、レッスン風景、講師の写真素材のご提供

※特定のシーン撮影をご希望の場合、事前のリクエストも承ります

7．会社概要

商号：株式会社Daly Corporation

代表者：代表取締役 窪寺泰彦

事業内容：アウトドア事業、音楽・ダンススクール運営

公式サイト：https://carinthia-japan.jp/

8．本件に関するお問い合わせ先

NAYUTAS六本木校 （担当：山下）

E-mail：nayutas.roppongi@gmail.com

▼無料体験レッスンのご予約はこちら

https://nayutas.jp/roppongi/trial

皆さまのご来校を心よりお待ちしております。