Èë¶¤ÎÃÏ¤Ç³¤½÷¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª? Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ª
¡Ê¼Ì¿¿£±¡¡¥«¥ä¥Ã¥¯Ãæ¤Ë³¤½÷¤µ¤ó¤«¤é³Í¤ì¤¿¤Æ¤Îòº¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
»°½Å¸©»ÖËà»Ô»ÖËàÄ®¸æºÂ¤Ë¤¢¤ëLUXUNA°ËÀª»ÖËà¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀßÆâ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥«¥ä¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¼ï¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥«¥ä¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÎÄÁ¤·¤¤ÂÎ¸³¤Î¤´¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ä¥Ã¥¯¥Ä¥¢ーÃæ¤Ë³¤½÷¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¡©
8·î¤«¤é9·î¤Ë¸æÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥«¥ä¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー(¥¯¥ê¥¢¥«¥ä¥Ã¥¯¡¢¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¥«¥ä¥Ã¥¯)¤Î¥¬¥¤¥É¥³ー¥¹¤Ë¡¢³¤½÷¤µ¤ó¤Îµù¾ì¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢µù¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹ç¤¨¤Ð³¤¾å¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³¤½÷¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹!!
¤Þ¤¿±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤ì¤¿¤Æ¿·Á¯¤Êòº¤äÀ¸¥¦¥Ë¤Ê¤É¤½¤Î¾ì¤Ç»î¿©¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤â¡ª¡Ê¼Ì¿¿£±ËçÌÜ»²¾È¡Ë
µ®½Å¤Ê¸½Ìò¤Î³¤½÷¤µ¤ó
³¤½÷¤µ¤ó¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄ»±©»Ô¤È»ÖËà»Ô¤Ç¤Ï¤½¤Î¸º¾¯¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä¹âÎð²½¡¢°ë¾Æ¤±¤Ê¤É¤Î²¹ÃÈ²½¤¬±Æ¶Á¤·¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤êµù³ÍÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿³¤½÷µù¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ø¶á¤Å¤¸«³Ø¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸æºÂÄ®½êÂ°¤Î¸½Ìò³¤½÷¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¼ÂºÝ¤Ëµù¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¡Ë
´Ä¶ÊÑ²½¤Ë´ð¤Å¤¯¸æºÂ¤Î³¤¤ÎÊÑ²½
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ç¥¬¥ó¥¬¥¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥Ë¤Î£±¼ï¤¬ÂçÎÌÈË¿£¤·¸æºÂ¤Î³¤¤Ç¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥¬¥¼¤Ï¡¢Áô¾ì¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤·¡¢°ë¾Æ¤±¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶î½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Áô¾ì¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢µû¤ä°ËÀª³¤Ï·¡¢³Îà¤Î»ºÍñ¾ì½ê¤ä°éÀ®¾ì½ê¤¬¼º¤ï¤ì¡¢À¸ÂÖ·ÏÁ´ÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤¿¤á¡¢µù¶È»ñ¸»¤Î¸º¾¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶î½ü³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸½ÃÏ¸æºÂ¤Î³¤½÷¤µ¤ó¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥«¥ä¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¸æºÂ¤Î³¤¤ÇÅ·Á³¥¢¥ï¥Ó¤ò³Í¤ë³¤½÷¤µ¤ó¡Ë
¡Êµù¾ì¤Î¥¬¥ó¥¬¥¼¤ò¶î½üÃæ¤Î³¤½÷¤µ¤ó¡Ë
³¤¾å¤«¤é³¤¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤À¸å¤Ï¡ª
¡Ê½é¿´¼Ô¡¢¾åµé¼ÔÌä¤ï¤º£±¤«¤éÍ¥¤·¤¯¥ì¥¯¥Á¥ãー¡Ë
¡Ê¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ò´Þ¤á¤¿¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡ª¡Ë
Í·¤ÓÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¥«¥ä¥Ã¥¯¤ä¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤ó¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª
³¤¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥«¥ä¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°ºÇÃæ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿å²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Çº£¤Þ¤Ç»ÖËà»Ô¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç®ÂÓµû¤Î¿ô¡¹¤äÆîÊý·Ï¤Îµû¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
LUXUNA°ËÀª»ÖËà¶á³¤¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼ê·Ú¤ËÅ·Á³¿åÂ²´Û¤Î³¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Âô»³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£