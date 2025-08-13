吹奏楽部の地域移行と物価高騰を追い風に、管楽器レンタル需要が全国で拡大中

レンタル管楽器サービス、7 月度売上が過去最高に

株式会社アルペジオ楽器― 吹奏楽コンクール需要と物価高騰が追い風、全国で利用者拡大 ―

2025 年 8 月 12 日 株式会社アルペジオ楽器



（本社：高知県高知市、代表取締役：尾原 公完）は、全国展開する「管楽器レンタルサービス」において、2025 年 7 月度の売上が単月として過去最高を記 録したことを発表しました。前年同月比 130％増と大幅な成長を遂げています。 7 月から全国で吹奏楽コンクールシーズンが本格化し、短期レンタルのニーズが急増。また、 為替相場や物価高騰により管楽器の購入を控える動きが広がる中、手軽に始められる管楽器レンタルサービスが教育現場や個人の間で選ばれています。 さらに、全国的に進む「部活動の地域移行」により、学校外で活動する地域クラブや社会人楽団の需要増も見込まれ、同社では複数の教育機関と連携し実証実験にレンタル楽器を提供しています。熟練の修理技術による万全のメンテナンス体制も、利用者から高い評価を得ています。

地方発企業としての成長戦略と将来展望

吹奏楽コンクールを前に練習に励む団員たち（レンタル楽器使用）吹奏楽コンクールを前にホール練習に励む団員たち（レンタル楽器使用）

アルペジオ楽器は、地方都市・高知を拠点に、デジタルとリアル店舗運営の経験を融合させ、 全国の音楽愛好家やこれから楽器を始めたい方に、安価で質の高いレンタルサービスを届 ける「地方発グローバル企業」として独自のポジションを確立しています。地方企業ならで はの親身な顧客対応と、都市部に匹敵する修理技術力・サービス品質の両立により、従来の 楽器店とは異なる価値を提供しています。 教育制度改革による部活動の地域移行は段階的に進み、地域クラブや市民楽団の活動が本 格化する見込みです。同社はこの構造変化を成長機会と捉え、レンタルサービスの拡充や新 たなサービス開発を進めることで、管楽器レンタル部門の成長を加速させ、全国の音楽活動 をより幅広く支えてまいります。

成長の背景と強み

技術者による楽器メンテナンス風景

・ 過去最高の月間売上：前年同月比 130％増

・ コンクール需要の急増：短期レンタル利用が拡大

・ 物価高騰による買い控え：レンタルニーズを押し上げ

・ 熟練の修理技術：常に最適なコンディションを提供

・ 地域移行への対応：新規団体や個人顧客層の開拓

株式会社アルペジオ楽器は、全国対応の「管楽器レンタル」サービスで音楽をもっと身近に 届けます。初心者から経験者まで安心してご利用いただける高品質な楽器を、手軽な料金と迅速な配送でご提供。学校や団体、個人の練習・演奏会など幅広いシーンをサポートし、音楽文化の発展に貢献しています。

お問い合わせ先

株式会社アルペジオ楽器 広報担当 尾原公完

所在地：〒780-0053 高知県高知市駅前町 5-1

定休日：木曜日

電話：088-878-0177（平日 11:00-17:00）

FAX：088-878-0178

Email：shop@arpeggio-gakki.co.jp

Web：https://arpeggio-gakki.co.jp/