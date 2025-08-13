大熊警備隊、平和記念式典に尽力

株式会社大熊警備隊

2025年8月6日、広島市の平和記念公園にて開催された「平和記念式典」において、

株式会社大熊警備隊は、当日の式典運営に携わらせていただきました。

式典では、原爆投下時刻に合わせた黙とう、広島市長による平和宣言、児童代表による「平和の誓い」、各国代表者による献花などが行われ、荘厳かつ静寂な空気の中で、平和への想いが静かに交わされました。

株式会社大熊警備隊は、2024年、福島県大熊町にて設立された新しい形の警備会社です。「格闘家が守る日本一安全な街へ」という理念のもと、プロ格闘家や競技者を中心とした精鋭の人材が、日々の警備業務に従事しています。

肉体的な強さに加え、礼儀・冷静さ・柔軟な対応力を兼ね備えた人材の育成を通じて、福島の復興と全国の安心・安全の向上に貢献しています。

原発事故により避難を余儀なくされた大熊町という地で設立された私たちは、「守ること」に対する使命感と覚悟を強く持ち、あらゆる現場において誠実な姿勢で業務に取り組んでおります。今回の式典への参加もまた、その延長線上にある社会的責任の一つと受け止めております。

今後の展望

今後も当社は、全国の式典・イベント・施設等において、安全と秩序を支える存在として、さらなる信頼と実績の構築を目指してまいります。

平和を祈るすべての人々の心が、安心のもとで確かに届く社会の実現へ。私たちは、警備という仕事を通じて、静かに寄り添い支える存在であり続けます。

【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

Email: info@okuma-security.com TEL:080-4117-6731