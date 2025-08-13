DXRacer、gamescom 2025でMicroProseおよびCenturion Developmentsとのコラボレーションを発表

RESTMAN INTERNATIONAL LIMITED

ゲーミングチェア(https://www.dxracerchair.jp/collections/gaming-chairs)のグローバルリーダーであるDXRacer(https://www.dxracerchair.jp/)は、ヨーロッパ最大のゲームイベントgamescom 2025にて、著名なパブリッシャーMicroProseおよびスロバキアのゲームスタジオCenturion Developmentsとのエキサイティングなパートナーシップを発表しました。

このコラボレーションは、第二次世界大戦を舞台にした待望のタクティカルストラテジーゲーム『Forgotten but Unbroken(https://www.dxracerchair.jp/products/customized/chair-customized?sku=GC/XLCM23LTA/MICROPROSE)』の発売を記念したものです。今回の取り組みの一環として、ゲーム内の象徴的なキャラクターをデザインに取り入れた限定版DXRacerゲーミングチェアを発売予定。高い快適性と耐久性を誇るDXRacerの品質に、ゲームの世界観を融合させた特別なモデルとなります。

この限定版チェアは、ゲームファンやコレクターにとって見逃せないアイテムであり、ゲームの没入感をさらに高める究極のゲーミング環境を提供します。

DXRACER X Gamescom 2025

唯一無二のゲーム体験

『Forgotten but Unbroken』は、第二次世界大戦の実在の出来事と無名の英雄たちにインスピレーションを得たターン制ストラテジーゲームです。プレイヤーは中央ヨーロッパのレジスタンス戦士となり、兵士を指揮し、基地を建設し、当時の複雑な政治情勢を切り抜けていきます。奥深い物語、歴史的リアリティ、そして兵士の特性、外交システム、没入感のあるストーリーテリングといった革新的なゲームプレイメカニクスで知られています。

ファン体験をさらに充実させるため、DXRacerは『Forgotten but Unbroken』のアートワークとキャラクターをあしらったカスタムデザインのゲーミングチェアを発表します。この限定ゲーミングチェアは、gamescom 2025のMicroProseブースで試乗可能で、快適性、スタイル、そしてゲームへの没入感を独自に融合させたチェアです。

完璧なパートナーシップ

「『Forgotten but Unbroken』は、歴史愛好家とストラテジーゲーマーの両方に共感を呼ぶゲームです。MicroProse社およびCenturion Developments社とのコラボレーションにより、このゲーム体験を新たな形で実現できることを大変嬉しく思います」とDXRacerの広報担当者は述べています。「当社のカスタムゲーミングチェアは、長時間のゲームプレイでも究極の快適さを提供するように設計されており、ファンの皆様に実際に体験していただくのが待ちきれません。」

クラシックストラテジーゲームで知られるMicroProse社は、2024年11月の発売以来、『Forgotten but Unbroken』を積極的にサポートしてきました。同社は歴史的背景と奥深いメカニズムを持つゲームでポートフォリオを拡大し続けており、今回のコラボレーションは自然な流れと言えるでしょう。

ブースへのご来場をお待ちしております

Gamescom 2025にご参加のファンの皆様は、MicroProseブース（ホール10.1、スタンドA035）にぜひお立ち寄りください。以下の内容についてご案内いたします。

● 限定版「Forgotten but Unbroken DXRacer」ゲーミングチェアをお試しください

● ゲームの最新ビルドを実際に体験してみましょう

● Centurion Developmentsの開発者に会ってみましょう

● ゲームの背景にある歴史的なインスピレーションについて詳しく学びましょう

DXRacerについて

DXRacerは、ゲーミングチェアの設計・製造における世界的リーダーであり、人間工学に基づいた革新的な技術と高品質で知られています。50か国以上に拠点を持つDXRacerは、ゲーミング家具の快適性と性能において常に新たな基準を確立し続けています。

MicroProseについて

MicroProseは、伝説的なストラテジーゲームやシミュレーションゲームを長年制作してきた実績を持つ、伝説的なゲームパブリッシャーです。現在も、歴史的な深みと魅力的なゲームプレイを融合させた革新的なタイトルの開発に尽力しています。

Centurion Developmentsについて

スロバキアに拠点を置くCenturion Developmentsは、没入感あふれるストーリー重視のストラテジーゲームの開発に情熱を注ぐインディースタジオです。デビュー作である『Forgotten but Unbroken』は、そのリアリティと戦術的な奥深さが高く評価されています。

Gamescom 2025について

Gamescom 2025は、8月20日から24日までドイツのケルンで開催され、8月19日にオープニングナイトライブイベントが開催されます。このイベントには、世界中から数十万人のゲームファン、開発者、パブリッシャー、そしてメディア関係者が集まります。最新のゲームイノベーション、ハードウェア、そしてゲーム文化を紹介するグローバルプラットフォームとして機能します。