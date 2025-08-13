傘ブランド「KIZAWA」第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025に出展！機能性抜群の傘を展示【仕入・OEM大歓迎！】

傘ブランド「KIZAWA」とは

KIZAWA株式会社

日傘・折りたたみ傘を展開するKIZAWA株式会社（本社：東京都豊島区）は、『傘を、スマートに』をスローガンに、2017年に誕生した日本発のオリジナル傘ブランド KIZAWA を展開しています。

お客様の声や最新トレンドを取り入れた商品企画から製造・販売までを一貫して行い、品質とデザイン性を兼ね備えた傘をお届けしています。

楽天市場をはじめとする各種ECモールでは、数多くの傘が上位にランクインしており、多くのお客様にご愛用いただいています。



わたしたちはお客様からいただくお声を何よりも大切にしています。

その中で特にこだわったのが『機能性』。完全遮光・超撥水・自動開閉・形状安定・軽量など、生活をスマートにする機能を追求しています。

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」に出展

2025年9月3日(水)～5日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025」に出展いたします。超軽量傘や形状安定傘、遮熱傘など、機能性に特化した傘を多く展示いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166234/table/5_1_bcd21f9367f63f4f8ef33b3b84b781d9.jpg?v=202508130256 ]無料招待券はコチラ :https://giftnet.jp/registration/?lang=ja&show_code=100tigs

傘の取り扱いを検討している方、傘のラインナップを増やしたい方、新たに傘をOEMしたい方など、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ぜひお立ち寄りください！

「KIZAWA」の事業内容

１ EC事業

全国のお客様に、選び抜かれたレイングッズをお届け

私たちは楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonなど大手ECモールを中心に、傘やレイングッズの専門店を展開しています。

ユーザーファーストを徹底し、機能性・デザイン性に優れた商品を企画・販売。

レビューやお客様の声を商品開発に活かす体制を整え、リピーター獲得とブランド価値の向上に努めています。

スピード感のある出荷体制ときめ細かな顧客対応により、多くの高評価レビューをいただいています。

オンラインショップに行く :https://www.kizawa-jp.com/

２ 卸事業

市場に広がる、信頼の品質と売れ筋の企画力

全国の小売店・量販店・専門店・ネット事業者様向けに、傘やレイングッズの卸販売を行っております。

トレンドや市場動向を的確に捉えた商品企画で、売場の即戦力となるアイテムを安定供給。

豊富な商品ラインナップと柔軟な対応力を活かし、多様な販売チャネルのニーズにお応えしています。

定番商品から季節商材まで、売れ筋商品の提案と販促支援も積極的に行っております。

商品カタログを見る :https://www.kizawa-jp.com/view/page/catalog

３ OEM事業

ブランドの個性を形に。レイングッズのOEMならお任せください

オリジナルブランドやノベルティ向けに、傘・レイングッズのOEM製造を承っております。

企画提案からサンプル製作、量産・納品まで、ワンストップで対応。

多様な素材や仕様に精通した専門スタッフが、ご要望に応じた最適なご提案を行います。

小ロットから大量生産まで柔軟に対応可能で、品質・納期・コストのバランスにも自信があります。

オリジナル傘の製作をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。

（OEMにつきましては、下記資料をご覧ください。）

https://prtimes.jp/a/?f=d166234-5-92c0c4b669c4baebaa38c7a2faf11411.pdf