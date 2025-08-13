【objcts.io】より機動的で自由な移動体験を。ウェアラブルなiPhoneケースをアップデートした新型「デタッチャブルモデル」登場
株式会社土屋鞄製造所（本社：東京都足立区）が展開するレザープロダクトブランド〈objcts.io（オブジェクツアイオー）〉は、ウェアラブルなiPhoneケース『MagWear』シリーズをアップデートした新型「デタッチャブルモデル」を、2025年8月20日（水）より発売します。
オリジナル金具によるショルダーストラップとアクセサリーの着脱や、ストラップの長さ調節が可能に。さらに、新アクセサリー「スリムカードホルダー」がラインナップ。
販売はobjcts.ioオンラインストア、objcts.ioストア 伊勢丹新宿店 メンズ館、TSUCHIYA KABAN全国6店舗および一部取扱店舗にて行います。
スマホショルダーコレクション
https://objcts.io/collections/phone-shoulder
汎用性と機動力を底上げするアップデート
今回のアップデートでは、objcts.ioの定番スマホショルダーを、機能面と審美面の両方からさらに洗練。使い手のライフスタイルに合わせ、より自由な身につけ方と美しい佇まいを実現しました。カラーはブラックとマシュマロの2色を展開。今後はカラーラインナップの拡充も予定しています。
1 : オリジナル開発の着脱式金具
iPhoneアクセサリーとストラップを着脱できるオリジナル金具を開発。金具同士が噛み合う設計と内蔵マグネットにより、スマートな外観ながら高い保持力を発揮。従来通りカラビナにストラップを通す仕様も踏襲し、安心してスマートフォンを携行できます。
金具同士が噛み合う設計
内蔵マグネット
ロゴ刻印入りオリジナル金具
カラビナにストラップを通す仕様
2 : シーンに合わせた汎用性
着脱式の金具を採用したことにより、スマホショルダーとしてはもちろん、ストラップを外してアクセサリー単体でミニ財布やカードケース、ミニポーチとしても使用可能。オフィスや休日のお出かけなど、装いや場面に応じて使い方を選べます。分離収納も可能で、ポケットやサイズの小さなバッグへの収まりも向上しました。
ブラック
マシュマロ
スリムカードホルダー
ストラップ
3 : 長さ調節可能なストラップ
丸みのある革紐デザインはそのままに、両端を引くだけでスマートに長さ調節できる機構を追加。身長や体格を問わず快適に使用できます。
ブラック
マシュマロ
4 : 洗練されたシルエット
アクセサリー正面からステッチを省き、上質なレザーの輝きが美しく映えるふっくらとしたフォルムに。また、今回のアップデートから、従来の「カードケース」が「スリムカードホルダー」になり、よりスマートなシルエットを実現しました。ミリ単位で厚みを調整し、カメラレンズへの映り込みも軽減。「マイクロバッグ」にはカードスリーブを2つ搭載し、収納力も向上しました。
スリムカードホルダー
スリムカードホルダー
従来モデル（カードケースセット）
デタッチャブルモデル（スリムカードホルダーセット）
従来モデル（カードケースセット）
デタッチャブルモデル（スリムカードホルダーセット）
5 : 拡張性の向上
着脱機能を活かしたカスタマイズをお楽しみいただくため、現在別売りのストラップを開発中。チェーンやハンドストラップなど、素材や形状の異なるストラップに付け替えることで機能やデザインを拡張。別売りのストラップは今秋発売予定です。
※画像内のストラップは今後販売予定の製品イメージです。販売時にデザイン・仕様変更となる可能性がございます
新型iPhoneに対応したモデルも販売予定
今回の新型スマホショルダーは、9月発表とされている新型iPhoneシリーズにも対応予定です。現在ウェイトリストを公開中。ご登録いただくと、販売情報について随時最新情報をメールでお知らせいたします。
ウェイトリストページ
https://objcts.io/pages/waitlist
製品スペック / 価格
デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット / スリムカードホルダー
価格：\30,800 (税込)
スリムカードホルダーの厚さ：約1.2cm
紐の長さ：43～85cm（長さ調節可能）
カードホルダー×1
スリムカードホルダーセット /ブラック
スリムカードホルダーセット /マシュマロ
デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット / ウォレット
価格：\35,200 (税込)
ウォレットの厚さ：約2.6cm
紐の長さ：43～85cm（長さ調節可能）
お札入れ（合計5枚程度の三つ折り紙幣を収納可能）
コインポケット（合計10枚程度の硬貨やAirTagを収納可能）
カードホルダー×2（合計3枚収納可能）
ウォレットセット / ブラック
ウォレットセット / マシュマロ
デタッチャブルストラップ + iPhoneケースセット / マイクロバッグ
価格：\37,400 (税込)
マイクロバッグの厚さ：4cm
紐の長さ：43～85cm（長さ調節可能）
内装に2つのカードスリーブを搭載
マイクロバッグセット / ブラック
マイクロバッグセット / マシュマロ
対応デバイス
ブラック
・iPhone 13～16シリーズ
マシュマロ
・iPhone 15 / 15 Pro / 16 / 16 Pro / 16 Pro Max / 16e
商品詳細ページ
https://objcts.io/products/detachable-strap-iphone-case
販売情報
2025年8月20日(水)より発売
・objcts.io オンラインストア
・objcts.io 伊勢丹新宿店 メンズ館 1F
・TSUCHIYA KABAN 六本木店、日本橋店、渋谷店、名古屋店、梅田店、福岡店
・その他objcts.io製品お取扱店舗（一部を除く）
※お取扱店舗での入荷状況に関しては各店舗へお問い合わせください。
https://objcts.io/pages/stockist
objcts.io（オブジェクツアイオー）
「現代人の移動をアップデートする」をコンセプトに、審美性と機能性が高次元で調和されたプロダクトを生み出すブランド。多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく。
MagWear（マグウェア）シリーズ
磁力によるワイヤレス充電システムによって、iPhoneに新たな拡張性をもたらした、Apple社開発の「MagSafe」。objcts.ioが展開する『MagWear』は、そんなMagSafeのポテンシャルを最大限に引き出し、デバイス+ αのアイテムを美しく持ち歩くことを可能にするオリジナルシリーズ。スマホショルダーをはじめ、使い手のライフスタイルに溶け込むプロダクトをお届けします。
商標について
・MagWearは、土屋鞄製造所の親会社である株式会社ハリズリーの商標です。
・iPhone、MagSafe、AirTagは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。