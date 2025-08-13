【防水アクティブバッグが当たる「ニグコン」フォトコンテスト結果発表】旅したくなる18作品から、一般投票でグランプリが決定！

合同会社NIG

ありそうでなかった製品を通してワクワクと感動をお届けするを運営する合同会社NIG(本社：茨城県石岡市、代表：佐々木 亮人、以下NIG)が運営するNIG(ニグ)オンラインストアは、旅好きユーザーと一緒に作る参加型コンテスト「ニグコン」第2弾として、フォトコンテスト『私の旅のベストショット！』を2025年7月に開催し、その結果が8月13日に発表されました。

フォトコンテスト会場：https://nigonline.com/nigcon-photo2508-kekka/

62件の応募から、社内選考→一般投票へ

今回のフォトコンテストでは、全国から62件の「旅の思い出」が集まりました。 社内審査によりノミネート作品18点を選出し、8月1日～8月6日の一般投票期間に、ユーザーの皆さまによる投票が行われました。

【受賞結果】

🥇 グランプリ： 「高知の塩ソフトクリーム！！」

🥈 準グランプリ： 「お天気の神様ありがとう」 「トロッコ電車で冒険のスタート」

ノミネート作品18点の中からグランプリ受賞3点が決定しました。

写真1枚で広がる、旅の共感

どの作品も、見た人の心を動かす“旅したくなる一瞬”が切り取られており、社内審査の段階から、つい笑顔になってしまうような選考となっていました。

作品とあわせて届いた投稿者からのコメントも、写真の背景や旅のストーリーを感じさせる、あたたかく心に残るものでした。

【投稿コメントの一例】

「高知県の『道の駅なぶら土佐佐賀』で食べた塩ソフトクリームは絶品でした♪」

「トルコツアー1日だけのチャンス 無事飛んで最高の思い出ができました！」

「新緑の中を走り出したトロッコ電車にワクワクを隠せない親子です。」

「ニグコン」とは

「NIGオンラインストアのコンテスト」の略称。日常のワクワクや旅の感動を、ユーザーと一緒に共有・再発見する参加型企画シリーズ。

第1弾：2025年2月開催「旅行あるある川柳コンテスト」

第2弾：2025年7月開催「私の旅のベストショット！」フォトコンテスト

今後も「ニグコン」を継続開催予定です。

主催

NIGオンラインストア（運営：合同会社NIG）

https://nigonline.com/

【受賞、ノミネート作品展示】

