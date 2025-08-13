「CAPCOM SUMMER SALE」開催中！ 各デジタルストアにセールラインアップを追加してアップデート！
カプコン人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM SUMMER SALE」を開催中！
注目は、先日米・ラスベガスで開催された「EVO 2025」での熱闘やYear 3新キャラクター「サガット」の配信開始で益々の盛り上がりを見せる『ストリートファイター6』が25%OFF！ さらに『Year 2 キャラクターパス』『Year 2 アルティメットパス』も20%OFFで初セール中！
ほかにも各デジタルストアで、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」「ドラゴンズドグマ」「デッドライジング」など人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツ、いつでもどこでも楽しめるモバイルゲームの数々がお買い得価格で販売中！
現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページでチェック！
バラエティ豊かなラインアップから、この夏に遊んでおきたい自分好みの名作ゲームを探してみよう！
CAPCOM SUMMER SALE
https://www.capcom-games.com/sale/sale04-smlm5/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale04-smlm5/ja-jp/)
詳細を見る :
・商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
・追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
・セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
・セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）
『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ パック）※
※ご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：3,000円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：2,400円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：3,000円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：2,400円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：3,000円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：2,400円（税込）
『ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス』（追加コンテンツ パック）※
※ご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：5,000円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：4,000円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：5,000円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：4,000円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：5,000円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：4,000円（税込）
『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ パック）※
※ご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：3,000円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：1,950円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：3,000円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：1,950円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：3,000円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：1,950円（税込）
『ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス』（追加コンテンツ パック）※
※ご利用いただくには、別売りのゲーム本編が必要です。
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：5,000円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：3,250円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：5,000円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：3,250円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：5,000円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：3,250円（税込）
『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：9,900円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：7,920円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：9,900円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：7,920円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：9,900円（税込）
セール価格【20%OFF!!】：7,920円（税込）
『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：1,497円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：1,497円（税込）
『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：995円（税込）
『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【73%OFF!!】：1,597円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）
『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）
『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
（収録内容）
『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』
『バイオハザード RE:3 Z Version』
『バイオハザード RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『バイオハザード RESISTANCE』
『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』
『バイオハザード RE:4 THE MERCENARIES』
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：9,990円（税込）
セール価格【56%OFF!!】：4,395円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：9,990円（税込）
セール価格【55%OFF!!】：4,495円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S / Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：9,990円（税込）
セール価格【55%OFF!!】：4,495円（税込）
『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S / Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S / Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【80%OFF!!】：998円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S / Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【80%OFF!!】：998円（税込）
『バイオハザード7 レジデント イービル』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 / PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：796円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：796円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：796円（税込）
『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）
■PlayStation(TM)Store
PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）
『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）
『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
■PlayStation(TM)Store
PS4 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：747円（税込）
『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：8,990円（税込）
セール価格【58%OFF!!】：3,775円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox One - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：8,990円（税込）
セール価格【55%OFF!!】：4,045円（税込）
『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）
■PlayStation(TM)Store
PS5 - 2025年8月27日（水）23:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）
■Steam Store
Steam - 2025年8月25日（月）1:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）
■Xbox Games Store
Xbox Series X|S - 2025年8月23日（土）18:59まで
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）
★Steam Storeでは複数タイトルをまとめて遊べる限定バンドルを販売中！
Steam『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）
バンドル価格：2,400円（税込）
（収録内容）
『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』
『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』
『デビル メイ クライ HDコレクション』
Steam『BIOHAZARD RELOAD COLLECTION』（バンドル）
バンドル価格：4,699円（税込）
（収録内容）
『バイオハザード0 HDリマスター』
『バイオハザード HDリマスター』
『バイオハザード5』
『バイオハザード6』
『バイオハザード7 レジデント イービル』
└追加DLC『Banned Footage Vol.1』『Banned Footage Vol.2』『End of Zoe』含む
『バイオハザード ヴィレッジ』
└追加DLC『ウィンターズ エクスパンション』含む
※CERO-Zタイトルをバンドルした「Z Version」も販売中です。「Z Version」は18才以上のみ対象です。
■App Store / Google Play ストア
2025年8月24日（日）23:59まで
『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：1,310円（税込）
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,500円（税込）
セール価格【43%OFF!!】：1,990円（税込）
『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,990円（税込）
『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）
通常価格：800円（税込）
セール価格【25%OFF!!】：600円（税込）
現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページでご確認ください。
https://www.capcom-games.com/sale/sale04-smlm5/ja-jp/
(C)CAPCOM
本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。