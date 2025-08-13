決算期変更に伴い、2025年8月31日時点の株主様へ株主優待ポイント付与を決定！

１.決算期変更に伴い株主優待ポイント付与を追加実施

GFA株式会社（以下、「当社」といいます。）は、2025年6月30日開催の第24回定時株主総会において、決算期を従来の3月31日から8月31日に変更することを決議いたしました。

この決算期変更に伴い株主優待制度を追加実施し、さらに8月25日(月)に開店予定の「コッペんどっと諫早店」を新たな利用先として追加することを発表いたします。

日頃のご支援への感謝を込めて、より充実した株主体験をお届けいたします。

１.2025年8月31日時点（権利確定日8月27日）で当社株式100株以上をお持ちの株主様へ株主ポイントを付与いたします。

２.2025年6月に株主優待ポイントを付与された株主様において、2025年8月31日時点で当社株式100株以上を継続して保有している場合、2025年4月1日から2025年8月31日を1年とみなし2度目の付与を行います。

例）2025年3月31日時点の株主様／1年目の場合

2025年8月31日時点で当社株式100株以上を継続して保有している場合、1年以上となります。

３.2025年6月（3月31日基準）付与したポイントを2025年11月（8月31日基準）付与するポイントの有効期限に合わせて2026年10月31日まで統一延長いたします。

■付与スケジュール- 1回目：2025年6月（3月31日基準）：既に実施済み- 2回目：2025年11月（8月31日基準）：新たに追加実施

さらに、両方のポイントの有効期限を2026年10月31日まで統一延長し、株主の皆様により余裕をもってポイントをご利用いただけるようにいたしました。

【株主優待ポイントの詳細】

■対象株主様：2025年8月31日現在で当社株式100株以上をお持ちの株主様

■ポイント付与例

例１）4月10日に購入し8月31日時点で300株を保有される株主様（初年度）

26,000ポイント＝100株×100ポイント＋200株×80ポイント

例２）保有株式数別の付与ポイント数

■株主優待ポイント表（１株当たり）

※最大付与ポイント数：100,000ポイント

※1ポイント＝1円として各店舗・サービスでご利用可能

※2025年に限り、2025年4月1日から2025年8月31日を1年とみなし付与いたします。

２.長崎県に新店舗オープン！株主優待ポイント利用可能店舗を拡大

■「コッペんどっと諫早店」で株主優待ポイント利用開始

2025年8月25日(月)、長崎県諫早市に「コッペんどっと諫早店」がオープンいたします。

同店は、GFAFOODS株式会社が運営する「コッペんどっと」のフランチャイズ店舗で、株主優待ポイントをご利用いただけるようになります。

コッペんどっとの特徴

・モチモチ食感のコッペパンに豊富な具材をサンド

・地域密着の親しみやすい価格設定

・焼きたての美味しさを提供する街のパン屋さん

これにより、九州地方にお住まいの株主様にも、お近くで株主優待ポイントをご活用いただけるようになりました。

■現在ご利用いただける店舗

株主優待ポイントは、当社グループの対象店舗にて１ポイント＝１円としてご利用いただけます。

GFAFOODS株式会社（https://www.gfafoods.info/(https://www.gfafoods.info/)）

１.焼肉まっしぐら（上石神井店）

東京都練馬区上石神井1-6-13

食べログ 上石神井店(https://tabelog.com/tokyo/A1321/A132105/13167630/)

２.升亀・新橋店

東京都港区新橋3丁目8-8 リバティ8地下1F

食べログ 升亀 新橋店(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13017508/)

ぐるなび 升亀 新橋店(https://r.gnavi.co.jp/6wzhyvew0000/)

３.コッペんどっと 市が尾店

神奈川県青葉区横浜市ケ尾町1054番地1 森田屋ビル1階

食べログ コッペんどっと 市が尾店(https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140201/14065963/)

４.コッペんどっと 青葉台店

神奈川県青葉区桜台26-18

食べログ コッペんどっと 青葉台店(https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140202/14093401/)

５.ザ・ミント銀座

東京都中央区銀座5丁目2-11 11階 /ルーフトップ東急プラザ

食べログ ザ・ミント銀座(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13289882/)

アトリエブックアンドベッド株式会社（https://bookandbedtokyo.com/ja/(https://bookandbedtokyo.com/ja/)）

１.BOOK AND BED TOKYO 新宿

東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 歌舞伎町APMビル8階

宿泊 予約(https://airhost1995.airhost.co/ja/houses/108091)

食べログ BOOK AND BED TOKYO 新宿(https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13221587/)

２.BOOK AND BED TOKYO 心斎橋

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-11 ウナギダニスクエア3階

宿泊 予約(https://reserva.be/bookandbedtokyoshinsaibashi)

食べログ BOOK AND BED TOKYO 心斎橋(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27108519/)

３.欒 -LAN- 祇園四条～

京都府東山区中之町200 カモガワビル9階

欒 -LAN- 祇園四条は予約メール(lan.kyoto2021@gmail.com)までお問い合わせをお願いいたします。

４.PARLORS（パーラーズ）

東京都中央区日本橋横山町５－１３

食べログ PARLORS（パーラーズ）(https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13264503/)

詳細な利用可能店舗一覧については、以下をご確認ください。

https://shareholder-app.zendesk.com/hc/ja

※利用可能店舗は随時更新されます。最新情報は上記サイトをご確認ください。

■GFA株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/

「最先端フィンテックで未来の金融を支える」という当社のビジョンのもと、「善いことをした人が得をする世界」の構築に向けて、全力で邁進してまいります。

あらゆる顧客の資金需要を即時解決するとともに、SDGs を重視しながら、世界に存在意義のある事業の創造にコミットメントする会社を目指しています。

多分野に広がる当社のグループ企業のネットワークから、金融事業にフォーカスしたノウハウを集め、個人・法人問わず顧客ニーズに柔軟性ある確かな答えを提供していきます。

所在地：東京都港区南青山二丁目２番15号 ウィン青山BIZ+

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業