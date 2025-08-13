テスコムが松本山雅FCとゴールドパートナー契約を締結

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、取締役会長兼社長：葉田順治、以下テスコム）は、2025年8月13日より松本山雅FCとゴールドパートナー契約を締結することをお知らせいたします。

当社は理美容家電や調理家電の開発・製造を手がけるエレコムグループの一員です。1965年、長野県松本市に自社工場を開設して以来、「キレイをつくる」をコンセプトに、業務用ヘアドライヤー「Nobby」シリーズをはじめとする家電製品を、地元の皆様とともにお届けしてまいりました。

この度、地域に根ざしたサッカークラブである松本山雅FCとゴールドパートナー契約を締結いたしました。これを機に、地域密着企業としてさらなる成長を目指すとともに、「文化・スポーツの振興」を積極的に支援してまいります。

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり培ってきた知見と技術を活かし、プロ用・家庭用ヘアドライヤーをはじめとする理美容家電、ミキサーや低温コンベクションオーブンなどの調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。今後も「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添う理美容・調理家電製品を提供してまいります。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立 ：昭和46年（1971年）10月

資本金 ：90,000千円

代表者 ：取締役社長兼会長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造