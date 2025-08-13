2026年免税制度改正に備える！オンラインセミナーを開催

株式会社Pie Systems Japan

Pie Systems Inc.（本社：カリフォルニア州、CEO：Sunny Long）の日本法人である株式会社Pie Systems Japan（本社：東京都中央区、CEO：水野 博商）（以下「Pie Systems」）は、2026年11月1日施行予定の外国人旅行者向け消費税免税制度改正に備えるためのオンラインセミナーを、2025年8月20日（水）に開催します。

本セミナーでは、制度改正の全体像と主要ポイントをわかりやすく解説するとともに、現場での具体的な対応策や当社の免税手続きアプリ「PIE VAT」によるサポート事例をご紹介します。

当社が2025年1月および6月に実施した調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000082580.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202508-webinar)では、免税制度改正を「知っている」と回答した小売店経営者は7割を超える一方で、理解度は「大まか」または「少しだけ」にとどまる層が依然多いことが明らかになりました。こうした背景を受け、制度改正への準備や顧客対応に不安を感じる事業者に向けて、本セミナーを企画しました。

【セミナー概要】

タイトル：2026年免税制度改正セミナー ～現場が迷わないために今知っておくべきこと～

- 日時：2025年8月20日（水）12:10～12:50（40分）- 形式：オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費：無料（事前登録制）- 対象：免税販売を行っている、または今後導入を検討している小売事業者・商業施設関係者- 申込方法：以下の特設ページからお申し込みくださいhttps://pievat.com/japan/seminar/202507(https://pievat.com/japan/seminar/202507?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202508-webinar)

【プログラム】

- 制度改正の全体像と主要ポイント- 改正に伴い必要となる準備や現場での対応ヒント- PIE VATを活用した改正後の免税販売運用のご紹介- 質疑応答

「Pie Systems」について

2018年米国にて設立されたトラベルテック企業(※)です。2018年にデンマーク、ノルウェーにてサービスの提供を開始し、2021年より日本市場へ参入しました。”Empowering local partners, Globally”を掲げ、各国・地域の事業者様と旅行者をつなぐ免税手続きデジタルソリューションの提供により、皆様のビジネスをグローバルに支援しています。

URL： https://pievat.com/japan(https://pievat.com/japan?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202508-webinar)

※）トラベルテック：旅行（Travel）とテクノロジー（Technology）を融合させた造語。テクノロジーを活用することで旅行者の手間を軽減し、シームレスな対応を推進する事業・取り組み。

Pie Systemsが運営する「PIE VAT」はシリコンバレー生まれデンマーク育ちのグローバルデジタル免税ソリューションです。シリコンバレーの最先端テクノロジーと、ヨーロッパでの知見と、日本のショッピングモールでトップクラスの免税カウンター運営の経験で免税販売をお手伝いします。詳細は以下のURLをご覧ください。

PIE VAT

URL： https://pievat.com/japan/service/retail(https://pievat.com/japan/service/retail?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202508-webinar)