【新製品登場！】4DDiG Free：手軽で最強なデータ復元フリーソフトで大切なデータを救出！
「うっかり大切なファイルを削除してしまった…」「パソコンが起動しなくなってデータにアクセスできない…」
そんな絶望的な状況に陥った経験はありませんか？
仕事のプレゼン資料、家族旅行で撮った思い出の写真、作成に何時間もかけた動画データ…失ってしまったデータは二度と戻らないと思っていませんか？
ご安心ください。無料のデータ復元ソフト「4DDiG Free」が、あなたのデータを救い出します！
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは8月13日（水）に発表されました。データ復元フリーソフト4DDiG Free の新しいバージョンでは、データ復元の品質を向上させました。
▼ 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/jer2m
4DDiG Freeとは？
4DDiG Freeは、無料で使える高機能かつ使いやすいデータ復元フリーソフトです。
無料版でありながら、失われたデータを最大2GBまで復元することが可能。簡単な操作で、あらゆる種類のデータを復元することができます。
▼4DDiG Freeを今すぐダウンロード
https://x.gd/jer2m
4DDiG Freeは対応シナリオ
■ 誤ってファイルを削除してしまった
■ ごみ箱を空にしてしまった
■ フォーマットしてしまった
■ パーティションが消えてしまった
■ システムクラッシュでデータが失われた
■ ウイルス攻撃でデータが破損した
4DDiG Freeは対応ファイル種類とデバイス
幅広いデータ形式に対応：
写真、動画、音声、ドキュメント、メール、ZIPファイルなど、1000種類以上のファイル形式を復元できます。
様々なデバイスに対応：
パソコン（HDD/SSD）、USBメモリ、SDカード、外付けHDD、デジタルカメラ、iPhone/iPadなど、様々なデバイスからデータを復元できます。
▼4DDiG Freeを今すぐダウンロード
https://x.gd/jer2m
簡単な3ステップで復元
ステップ1．無料のデータ復元ソフト4DDiG Freeをインストールして起動した後、ホーム画面で「ハードディスク」を選択します。「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327266&id=bodyimage1】
ステップ2．しばらく待つと、指定した場所にあるすべてのファイルが表示されます。復元前にプレビュー機能を提供します。写真、ビデオ、ムービー、オーディオ、音楽、ドキュメントなど、さまざまなファイルをプレビューできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327266&id=bodyimage2】
ステップ3．右下の「復元」をクリックし、復元したファイルの保存場所を選択し、例えばOneDriveとGoogle Drive、Dropboxなどのクラウドディスクに保存することを検討してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327266&id=bodyimage3】
まずは無料版でお試しください！
「4DDiG Free」は、公式サイトから無料でダウンロードできます。
まずは無料版でスキャンして、復元できるデータがあるかどうかを試してみてください。
▼4DDiG Freeを今すぐダウンロード
https://x.gd/jer2m
もし、2GBを超えるデータを復元したい場合は、有料版へのアップグレードも可能です。
大切なデータを諦める前に、ぜひ「4DDiG Free」をお試しください！
【関連記事】
データ復元ソフト4DDiG Freeの制限・評判・使い方を徹底解説：https://x.gd/i3xcn
Recuva完全攻略ガイド：使い方から代替案まで徹底解説：https://x.gd/98afK
データ復元フリーソフト最強おすすめ5選 - 完全比較ガイド：https://x.gd/yABuX
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
