ガラス繊維スリーブの世界市場2025年、グローバル市場規模（40mm以下、40～90mm、90mm以上）・分析レポートを発表
2025年8月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガラス繊維スリーブの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ガラス繊維スリーブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本調査レポートは、ガラス繊維スリーブ市場に関する包括的な分析を提供するものです。2023年における世界市場規模は2億7060万米ドルと評価されており、2030年には3億9750万米ドルに達する見通しです。これにより、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.6％となると見込まれています。
ガラス繊維スリーブは、連続フィラメントのテクスチャードグラスファイバー糸から製造される編組チューブであり、ホース、パイプ、金属管、電気ケーブルなどを保護する用途に適しています。耐熱性、絶縁性、柔軟性に優れていることから、輸送機器、家電、産業機器など多様な分野で利用が拡大しています。
本レポートでは、ガラス繊維スリーブ産業のバリューチェーンの発展状況を概観し、輸送および家電分野における市場の現状（外径40mm以下および40～90mmのカテゴリ）を中心に、先進国および新興国の主要企業、注目技術、特許動向、人気用途、そして業界トレンドについて幅広く分析しています。
地域別では、北米および欧州が安定成長を遂げており、政府の支援策や消費者の意識向上が成長を後押ししています。一方、アジア太平洋地域、特に中国では、強い国内需要、政策支援、強固な製造インフラが市場成長を牽引しており、同地域は今後もグローバル市場の中心的存在であり続けると予測されます。
【レポートの主な特徴】
本レポートは、ガラス繊維スリーブ市場に関して多面的な理解を提供しており、業界全体の動向、個別プレーヤーの活動、構成要素ごとの詳細な洞察を含みます。市場の成長要因、課題、トレンド、機会を明らかにし、今後の展望を示しています。
■ 市場規模とセグメンテーション：
市場全体の販売数量（千メートル単位）、収益、直径別（40mm以下、40～90mm、90mm以上）の市場シェア、用途別の需要などを分析しています。
■ 産業分析：
政府規制や技術革新、消費者嗜好、供給と需要のバランスなど、マクロ的な産業要因を幅広く取り上げ、市場に影響を与える主要因と課題を明確にしています。
■ 地域分析：
各国・地域ごとの政策インセンティブ、経済状況、インフラ整備、消費者行動の違いを分析し、市場の成長可能性とリスクを比較検討しています。
■ 市場予測：
市場成長率、需要の変動、先進技術の浸透度などに基づいて、2025年から2030年にかけての市場予測を行っています。
【詳細な分析項目】
■ 企業分析：
ガラス繊維スリーブの主要製造企業やサプライヤーに対して、財務状況、市場ポジション、製品ライン、提携状況、経営戦略などの詳細分析を行っています。対象企業には、Jiangsu Tianlong、Zhejiang GBF Basalt Fiber、Ningguo Xinmao Fiberglass Products、ANAMET Electrical, Inc.、Shenzhen Jdd Tech New Material、Sealco Industrial Group、Davlyn Group、Techflex、WALLEAN、Beijing Great Pack Materialsなどが含まれます。
