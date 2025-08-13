プライバシー管理ツール「サニーズ」がサービス名称を「Privaco（プライバコ）」に変更／パスワード管理機能などを拡充

サニーズ株式会社

サニーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 望、以下「当社」）は、当社が提供するプライバシー管理ツール「サニーズ」のβ版について、サービス名称を「Privaco（プライバコ）」へ変更したことをお知らせいたします。また、名称変更とあわせて、新たにパスワード管理機能などを追加いたしました。

名称変更の概要

旧名称：サニーズ

新名称：Privaco（読み：プライバコ）

新サービスサイト：https://privaco.jp

※なお、運営会社名「サニーズ株式会社」に変更はございません。

名称変更の背景

これまで当社は、社名とサービス名を「サニーズ」に統一しておりましたが、よりプロダクトの機能や世界観を直感的に伝えられるよう、このたび「Privaco（プライバコ）」へサービス名称を変更いたしました。

近年、パスワードによる認証だけでなく、パスキーなど新しい認証技術の登場により、個人の認証環境は多様化・複雑化しています。当社は、こうした変化に対応し、パスワードやパスキーに加えて、大切なメモやクレジットカード情報、個人情報まで、安全に保管できる「プライバシーの保管箱」を目指しています。

これらの思想を反映したサービス名として、「Privacy（プライバシー）」と「箱（ハコ）」を組み合わせた造語「Privaco（プライバコ）」を採用しました。

今回追加した機能（抜粋）

・パスキーによるログイン

これまではマイナンバーカードを用いたデジタル認証アプリと合い言葉によるログイン方式のみを採用していましたが、よりシンプルで安全な認証手段として「パスキー」に対応いたしました。生体認証などにより、安全かつ迅速なログインが可能となります。

・パスワードの生成、保存

利用するサービスごとに、強固で異なるパスワードをPrivaco上で生成し、保存することができます。また、PrivacoのChrome拡張機能（今後公開予定）やiOS・Androidアプリ（今後公開予定）を利用した場合、Privacoを開くことなく、自動でパスワードの生成や保存ができます。

・二要素認証コード（TOTP／時刻に基づくワンタイムパスワード）の生成

AuthyやGoogle Authenticatorのような専用の認証アプリに代わるソリューションで、2段階ログインを使用するウェブサイトやアプリの本人確認に使用できます。Privacoで二要素認証コードを生成・保存しておくと、パスワードなどと一緒に確認が可能になるため、大変便利です。

今後追加予定の機能

今後、以下の機能の提供を予定しています。

・メールアドレス・IDの生成、保存

・データのインポート・エクスポート

・Chrome拡張機能の提供による、自動生成・自動入力機能のPC対応

・モバイルアプリ提供による、自動生成・自動入力機能のモバイル対応

・パスキーの保存

・家族へのデータ引き継ぎ

公式Discordの開設

Discord上に、Privacoのサーバーを開設しました。運営への質問や、会員間のコミュニケーションが可能となっておりますので、ぜひご参加ください。



Privaco公式Discord：https://discord.gg/jPaeeQ4hws

会社概要

会社名：サニーズ株式会社（Sunnies Inc.）

代表者：中澤 望

設立：2024年5月2日

所在地：東京都千代田区内神田1-9-5 SF内神田ビル8階

資本金：3,000万円（資本準備金含む）

事業内容：プライバシー・アカウント情報を管理するサービスの企画・運営

URL：https://sunnies.co.jp/

サニーズ公式Xアカウント：https://x.com/Sunnies_Inc

サニーズ公式Discord：https://discord.gg/jPaeeQ4hws

本件に対するお問い合わせ先

サニーズ株式会社 広報担当

Email：pr@sunnies.co.jp