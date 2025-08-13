【北海道／北湯沢温泉】60歳からのご褒美旅。湯元ホロホロ山荘で、ゆったり浸かる名湯と、体に優しい旬の味覚を。

野口観光マネジメント株式会社
野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「湯元ホロホロ山荘（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町34／副支配人：志田崇）では、アクティブシニアの皆様を応援する新プランを販売開始いたしました。


間もなく猛暑が過ぎ、少しずつ過ごしやすい季節への変化をして参ります。


この機会にぜひ温泉地への旅行で心身をリフレッシュされたい、


慌ただしい物見遊山よりも、温泉でゆっくりと過ごしたい方におすすめのプランがございます。



【60歳以上の方に館内利用券1000円付き】プラン


１泊２食付き　ご夕食ご朝食共にレストランにてバイキング食を提供致します。


実演コーナーでの揚げたての天ぷら、山もの塩焼き、やファイヤーグルメコーナーと称したジンギスカンや釜めし、ご朝食も天ぷらや豚しゃぶなどの身体に優しいメニューをご用意しております。


特典の館内利用券は、売店やお飲物、貸切風呂などの利用に適用されるお得な券でございます。


https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f4995678ba0053cffdcb079e02a48f9d&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10545128

最後に、昨年より６０歳以上の方（年齢確認できるものをご持参）に宿泊スタンプカードを発行しております。


約１年で７００名を超える方に発行させて頂いております。


直接予約または公式ホームページのご予約の場合は１泊につき２個スタンプを押します。


１０個貯まると次回ご宿泊が無料でご利用頂けます。



ぜひこの機会に湯元ホロホロ山荘でのご宿泊、カード会員ご加入をお待ちしております。



【施設概要】


ホテル名：湯元ホロホロ山荘


電話番号：0570-026574（受付時間10:00～17:00）


住所：〒052-0316　北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町34


アクセス：道央自動車道　伊達ICより車で約30分


客室数：67室


URL：https://www.horohoro-sanso.com/



【会社概要】


野口観光マネジメント株式会社


〒059-0596　北海道登別市登別温泉町203番地1


https://www.noguchi-g.com/