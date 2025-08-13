「WIRED CAFE ルクア大阪店」にて、新スイーツ『Waffle Crush!』の販売を開始！

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2025年8月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、『「つながり」をテーマに、ヒト・モノ・コトが出会う場所。カフェを通じて多様なライフスタイルコンテンツを発信』をコンセプトに掲げる「WIRED CAFE」の「WIRED CAFE ルクア大阪店」限定で、新スイーツ『Waffle Crush!（ワッフルクラッシュ）』3種類の販売を8月19日(火)から開始致します。

『Waffle Crush!』について

「WIRED CAFE」は、「カフェを通じて多様なライフスタイルコンテンツを発信する」というコンセプトを掲げ、“今の気分”や“自分らしさ”を楽しめる空間として、常に新しい食のスタイルを提案し続けています。

今回、「WIRED CAFE ルクア大阪店」では、“ワッフルラバー”の心を掴む新スイーツ『Waffle Crush!』の販売を開始します。

専属パティシエが考案した『Waffle Crush!』は、焼きたてサクサクのオリジナルワッフルにたっぷりのトッピングとアイスを重ね、スイーツとしての満足感と、ワッフルの食感・香ばしさを一度に楽しめる新スイーツです。

パティシエが仕立てた、「WIRED CAFE」らしい感性と遊び心が詰まった、思わず写真を撮りたくなる見た目と、期待を裏切らない美味しさ。トッピングたっぷりの“新しいワッフルのカタチ”をお楽しみください。

『Waffle Crush!』メニュー詳細

「WIRED CAFE ルクア大阪店」限定で登場する『Waffle Crush!』は、素材の組み合わせと味のバランスにこだわった3種類をご用意しました。気分や好みにあわせて選べる、見た目も味わいも楽しいラインナップです。

1,400円 (税込)ハニチー・メルト

香ばしく焼き上げたワッフルに、とろけるチーズとひんやりバニラアイスを贅沢にトッピング。仕上げにかけた蜂蜜とキャラメルソースが甘さと塩気を絶妙に引き立て、ひと口ごとに“甘じょっぱい幸せ”が広がります。

1,880円 (税込)リッチーズ・ベリー

いちごとベリーをたっぷり重ね、コク深いSOYクリームチーズを合わせた、果実感あふれる一皿。爽やかな酸味と濃厚なクリームのハーモニーが口いっぱいに広がる、見た目も華やかな“ごほうびワッフル”です。

1,580円 (税込)マロン・ド・カスタード

なめらかなカスタードと濃厚なマロンクリームが溶け合い、しっとりと上品な甘さを奏でる贅沢な一品。芳醇な栗の風味とワッフルの香ばしさが絶妙に絡み合う、“大人のモンブランワッフル”をお楽しみください。

▪️販売期間：25年8月19日(火)～

▪️販売店舗：WIRED CAFE ルクア大阪店

※他の「WIRED CAFE」「WIRED KITCHEN」店舗では販売致しません。

『Waffle Crush!（ワッフルクラッシュ）』販売店舗

WIRED CAFE ルクア大阪店

・住所：〒530-8217 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 7F

・電話番号：06-6151-1329

・営業時間：10:30～23:00

・席数：112席（店内65席 テラス47席）

「WIRED CAFE」 について

■ コンセプト

「つながり」をテーマに、ヒト・モノ・コトが出会う場所。カフェを通じて多様なライフスタイルコンテンツを発信。

■ ブランド概要

・店舗数：11店舗

・ホームページ：https://www.cafecompany.co.jp/brands/wiredcafe/

・instagram：https://www.instagram.com/wiredcafe_official/

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2025年8月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA in the HOUSE（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc