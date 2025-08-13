HaptoAI(TM)がユーザーフィードバックに基づくファインチューニングに対応

株式会社commissure

株式会社commissure(https://commissure.co.jp/)（本社：東京都目黒区、代表取締役：溝橋 正輝／堀江 新）は、独自開発中の触覚生成AI「HaptoAI(TM)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000118478.html)」が、ユーザーの選好データからファインチューニングを行うDPO（Direct Preference Optimization）に対応したことを発表いたします。

DPOは、従来のRLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）で必要だった複雑な強化学習プロセスの回避が可能です。RLHFでは報酬モデルの学習とPPO（Proximal Policy Optimization）などのRL手法を使う必要がありましたが、DPOは人間の好みデータから直接ポリシーを最適化します。

これにより、触覚開発者がHaptoAIを使用することを通じて、触覚生成のクオリティのベースラインが向上します。また、研究者・企業は特定の領域に特化したモデル設計、改善が可能となり、より個別最適化された触覚生成環境を構築できます。

HaptoAIのDPOによるPreference Predictionの精度向上の原理実証。実証は定量的に評価可能なルールベースでの精度向上を確認しました。

■ 主なアップデートポイント

- 実際の体験を通して、体験のブラッシュアップが可能- 特定業界・用途におけるデバイス特性、体験特性を反映した改善が可能



■ フィジカルAIとしての展望

人間によるファインチューニングは、モデルが出力する触覚のリアリティ向上において重要なプロセスです。commissureが推進するHaptoAI構想(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000118478.html)では、生成された触覚情報を人間とロボットの双方が活用するPhysical AIの実現を目指しています。本実証実験は、人間の体験拡張に向けた触覚生成の品質向上にとどまらず、ロボットの触覚予測精度の向上にもつながる重要な第一歩となります。

■ 代表コメント

「HaptoAIは、“言葉から触覚を生み出す”という、触覚デザインの新しい地平を切り拓く技術です。感覚の共有がインターフェースの当たり前になる未来に向けて、誰もが身体の感覚を伴う体験を創造できる環境づくりを進めてまいります。」

■ 会社概要

会社名：株式会社commissure

所在地：東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学駒場IIキャンパス 連携研究棟507号室

設立：2023年1月

資本金：200万円

代表者：代表取締役 溝橋 正輝／堀江 新

事業内容：触覚通信・センシング・提示システムの研究開発、感覚生成AI開発

コーポレートサイト：https://commissure.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社commissure

広報担当：support@commissure.co.jp

お問い合わせフォーム：https://commissure.co.jp/#section-form