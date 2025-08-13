国内外から大阪に訪れる方々に府内滞在や府内周遊を楽しんでいただく「大阪来てな！キャンペーン」を展開している大阪来てなキャンペーン実行委員会（大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局）では、来る9月14日(日) ・15日(月・祝)に開催する大阪・関西万博 大阪ウィーク～秋～「OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025」のタイムテーブルを公開しましたので、お知らせします。









本公演のチケット申込はDAY1：8月14日(木)、DAY2：8月15日(金)より申込開始のEXPO2025 デジタルチケットサイト「7 日前抽選」または、現在販売中のJTB BÓKUN 「OSAKA MUSIC LOVER EXPO ARENA 2025」申込みサイト（イベント観覧券付き大阪・関西万博入場チケット／宿泊・イベント観覧券付き大阪・関西万博入場チケット）よりお申込みください。

また、本公演の入場整理券については9月上旬にご案内予定です。

■開催概要