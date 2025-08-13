笑いと感動に包まれる、ものまね界のおしどり夫婦によるステージ 『Mr.シャチホコ＆みはるスペシャルディナーショー』 呉阪急ホテルにて9月28日（日）開催 チケット販売中

株式会社阪急阪神ホテルズ

呉阪急ホテル（広島県呉市中央1丁目1番1号 総支配人：大森 隆利）では、ものまねタレントの「Mr.シャチホコ」と「みはる」によるディナーショーを、9月28日（日）に開催します。

Mr.シャチホコ氏は、和田アキ子さんやMr.Childrenなどのレパートリーで、その歌唱力と表現力を活かした幅広いものまねで知られています。一方、みはる氏は中島みゆきさんや天童よしみさんをはじめとするレパートリーを持ち、テレビ番組でのMVP受賞経歴もある実力派として人気を博しています。

それぞれのステージに加え、ものまね界のおしどり夫婦ふたりの共演も実現。再現度の高い見応えあるステージをお届けします。呉阪急ホテルのシェフ自慢の洋食コース料理とともにお楽しみいただけます。

＜概要＞

・タイトル Mr.シャチホコ＆みはるスペシャルディナーショー

・開催日時

2025年9月28日（日）

受付16:00～／お食事17:00～／ショー18:20～

・会場 4階 大宴会場「皇城」

・料金 1名様 19,000円（お食事・フリードリンク・ショー・消費税・サービス料込み）

・購入方法

2階バンケットサロン、ホテル公式サイトにてチケット販売中

詳しくは https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kurehh/events/20250928

・お問い合わせ

呉阪急ホテル販売予約イベント係

TEL：0823-20-1113（直通）（受付時間／10:30～18:00）

【Mr.シャチホコ氏プロフィール】

日本体育大学在学中、YouTubeに公開したものまね動画をきっかけにスカウトされデビュー。卒業後、本格的にものまね芸人の道へ。2018年、和田アキ子さんの喋り方のものまねでブレイクして以来、テレビのバラエティ番組などに多数出演。主なレパートリーは桑田佳祐さん、玉置浩二さん、桜井和寿さん（Mr.Children）など。

【みはる氏プロフィール】

2016年「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル」にて、中島みゆきさんの歌まねでMVPの受賞経歴のある本格実力派ものまね芸人。主なレパートリーは、天童よしみさん、大黒摩季さん、工藤静香さんなど。

■呉阪急ホテルについて

瀬戸内の豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、重厚な歴史とともに発展してきた街、呉。その玄関口にある品格ある佇まいのホテル。呉の迎賓館として、上質をテーマに、心地よい空間、心に残る味、そして感動を生むサービスをご提供いたします。

呉阪急ホテル https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kurehh/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/a1483c71ec01f8d938b587646ccddf5062605e34.pdf

