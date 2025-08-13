アニメ「忍たま乱太郎」第32シリーズ 8/13配信開始！【NHKこどもパーク】

株式会社NHKエンタープライズ

Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」では、アニメ「忍たま乱太郎」第32シリーズ全76話を、8月13日(水)に配信開始します。ぜひお楽しみください！

「忍たま乱太郎」シリーズは、戦国時代を舞台に、乱太郎・きり丸・しんベヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語で、30年以上放送が続いている人気作品です。

第32シリーズは、2024年4月1日から2025年1月14日までNHK Eテレで放送されました。火薬委員会に入った羽丹羽石人（はにわせきと）先輩の歓迎会の様子を描く第10話「火薬委員会の歓迎会の段」や、きり丸が初めて土井先生といっしょに家に帰ったときのことを思い出す第60話「一緒に帰るの段」。ヘッポコ事務員の小松田さんが、プロ忍者・利吉さんに『どこで忍術を習ったのか』を聞きたがる第62話「イライラするの段」など、見どころたっぷり！

第60話から第64話は、原作者・尼子騒兵衛（あまこそうべえ）先生がプロット(原案)を制作したお話です。ぜひお楽しみに！

第60話「一緒に帰るの段」第10話「火薬委員会の歓迎会の段」第62話「イライラするの段」

◇Prime Videoのサブスクリプション「NHKこどもパーク」ページ

https://www.amazon.co.jp/channels/nhkkodomopark

月額397円（税込）。

※Amazon会員のみ登録が可能です。

「忍たま乱太郎 第32シリーズ」NHKこどもパークでの配信ページ

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FJW26BDQ/ref=atv_dp_share_cu_r

◇「忍たま乱太郎」第16・17・21・29・30・31シリーズ、第33シリーズ<前期＞も好評配信中！

◇原作者・尼子騒兵衛（あまこそうべえ）先生がプロット(原案)を制作したお話はコチラ！

第60話「一緒に帰るの段」

第61話「喜八郎と滝夜叉丸の段」

第62話「イライラするの段」

第63話「嫌われる理由の段」

第64話「若い人の段」



NHKTVアニメ「忍たま乱太郎」の公式Xアカウントやインスタでは、原画公開も！

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第2話「ガチガチに固まるの段」

第3話「休みボケの段」

https://x.com/nep_nintama/status/1837069394255696344

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第8話「くの一の決意の段」

第10話「火薬委員会の歓迎会の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1839606173793910835

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第13話「最強の三年生の段」

第15話「ライバルが現れた！？の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1842142759060427018

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第16話「名探偵伏木蔵の段」

第18話「おもてなし厳禁の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1844679693657854368

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第25話「六年生の動物のお世話の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1847216325275611640

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第28話「アルバイトで対決の段」

第30話「一年は組の団結力の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1849753032256569663

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第32話「田村三木ヱ門の雑念の段」

第33話「大好きなジメジメの段」

https://x.com/nep_nintama/status/1882730219074908357

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第37話「留三郎と伊作の休日の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1885266957550911600

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第41話「立花先輩と綾部先輩の段」

第42話「頼られすぎの学級委員長の段」

第43話「羽丹羽くんのあこがれの段」

https://x.com/nep_nintama/status/1890340492690485567

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第49話「金楽寺の和尚の意地の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1892877213911175333

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第50話「スーパースター忍者の段」

第54話「四郎兵衛の選択の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1895413790893854978

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第59話「同室の共倒れの段」

https://x.com/nep_nintama/status/1897950604007510379

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第60話「一緒に帰るの段」

https://x.com/nep_nintama/status/1886369150123262383

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第61話「喜八郎と滝夜叉丸の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1886731698303590856

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第62話「イライラするの段」

https://x.com/nep_nintama/status/1887094005231714307

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第63話「嫌われる理由の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1887456472940093466

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第64話「若い人の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1887818862961524850

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第66話「小松田さん対出茂鹿之介の段」

https://x.com/nep_nintama/status/1900487494250205239

■【原画公開】 忍たま乱太郎 第32シリーズ

第75話「母上の手紙の段」

第76話「お別れのあいさつの段」

https://x.com/nep_nintama/status/1905560591881883735

忍たま乱太郎 公式X

https://x.com/nep_nintama

忍スタグラム（NHKTVアニメ「忍たま乱太郎」公式インスタグラムアカウント）

https://www.instagram.com/nep_nintamapr/

「忍たま」特設サイト

https://www.nhk-character.com/character/nintama/

『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/nintama-movie/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaf7EathEqFNFmo1b2qPHmezSr3pcl6aHDqaQ1BiC2OUfIZodjktgTJdT5lm6g_aem_xO78XjenRHZ9qof889H16g

