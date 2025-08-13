～夏休み最後の思い出に～ 年に1度の「焼肉の日」記念！全29品コンプリートで総額2,900円引き

　コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年8月18日(月)から8月29日(金)の平日限定で「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を実施いたします。




　本キャンペーンでは、黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿100円(税込110円)引き、全29品ご注文いただいた場合は総額2,900円引きとなります。この機会にぜひ、夏休み最後の思い出に牛角で焼肉をお楽しみいただき、9月からのエネルギーチャージとしてご利用ください。


　年に一度の焼肉の日：キャンペーン概要


・実施期間：2025年8月18日(月)～8月29日(金)の平日


・実施店舗：全国の牛角店舗


※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。


・内容　　：対象商品29品が、各1皿100円引き


※各1品1皿のみ割引適用。


・利用方法：キャンペーン専用ページのQRコード提示


※着席時・会計時に「専用ページのQRコード」をスタッフにご提示ください。※割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可。


※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※ご利用条件の詳細は、専用ページをご確認ください。





年に一度の焼肉の日　専用ページ :
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202508_summerCP/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202508_summer_cp

　年に一度の焼肉の日：対象商品（全29品）



- 牛角イチオシメニュー


■上質なひと口を、もっと身近に


　まろやかな脂でとろけるような口どけの「黒毛和牛カルビ」、噛むたびに広がる濃厚な肉汁がたまらない「黒毛和牛ゲタカルビ」もお得にご提供。さらに、牛タンならではの旨みを嚙みしめる厚切りジューシーな「上タン塩」も割引価格でお楽しみいただける贅沢なチャンスを、この機会にぜひ。


■ハラミ好き集まれ！


　気軽に２種の旨みを食べ比べて
　やわらかくて深みある赤身の旨みが際立つ定番人気の「牛角ハラミ」に、味噌のコクと香ばしさ、にんにくのパンチが効いた「やみつきハラミ 味噌にんにく」が新たな刺激をプラス。王道の美味しさとクセになる味わい、2つのハラミを食べ比べれば、きっとあなたもハラミの虜に。





■サッと焼いて、パクッと幸せ！400円で味わうカルビの至福


　お子様でも食べやすい「ファミリーカルビ」は薄切りの牛カルビです。焼きたてを口に運べば、香ばしい香りと柔らかな旨みがふわり。軽やかな食感と口いっぱいに広がる旨みが特長で、サッと焼いて、ごはんと一緒に頬張ればもう至福。


　牛角 公式アプリ

　牛角のキャンペーン情報の他、公式アプリ限定クーポンなどを配信しています。




Apple Store :
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku

【会社概要】


　　株式会社レインズインターナショナル


　　代表取締役社長：澄川 浩太


　　牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開