～夏休み最後の思い出に～ 年に1度の「焼肉の日」記念！全29品コンプリートで総額2,900円引き

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年8月18日(月)から8月29日(金)の平日限定で「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿100円(税込110円)引き、全29品ご注文いただいた場合は総額2,900円引きとなります。この機会にぜひ、夏休み最後の思い出に牛角で焼肉をお楽しみいただき、9月からのエネルギーチャージとしてご利用ください。

年に一度の焼肉の日：キャンペーン概要

・実施期間：2025年8月18日(月)～8月29日(金)の平日

・実施店舗：全国の牛角店舗

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。

・内容 ：対象商品29品が、各1皿100円引き

※各1品1皿のみ割引適用。

・利用方法：キャンペーン専用ページのQRコード提示

※着席時・会計時に「専用ページのQRコード」をスタッフにご提示ください。※割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可。

※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※ご利用条件の詳細は、専用ページをご確認ください。

年に一度の焼肉の日：対象商品（全29品）

年に一度の焼肉の日 専用ページ :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202508_summerCP/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202508_summer_cp- 牛角イチオシメニュー

■上質なひと口を、もっと身近に

まろやかな脂でとろけるような口どけの「黒毛和牛カルビ」、噛むたびに広がる濃厚な肉汁がたまらない「黒毛和牛ゲタカルビ」もお得にご提供。さらに、牛タンならではの旨みを嚙みしめる厚切りジューシーな「上タン塩」も割引価格でお楽しみいただける贅沢なチャンスを、この機会にぜひ。

■ハラミ好き集まれ！

気軽に２種の旨みを食べ比べて

やわらかくて深みある赤身の旨みが際立つ定番人気の「牛角ハラミ」に、味噌のコクと香ばしさ、にんにくのパンチが効いた「やみつきハラミ 味噌にんにく」が新たな刺激をプラス。王道の美味しさとクセになる味わい、2つのハラミを食べ比べれば、きっとあなたもハラミの虜に。

■サッと焼いて、パクッと幸せ！400円で味わうカルビの至福

お子様でも食べやすい「ファミリーカルビ」は薄切りの牛カルビです。焼きたてを口に運べば、香ばしい香りと柔らかな旨みがふわり。軽やかな食感と口いっぱいに広がる旨みが特長で、サッと焼いて、ごはんと一緒に頬張ればもう至福。

牛角 公式アプリ

牛角のキャンペーン情報の他、公式アプリ限定クーポンなどを配信しています。

Apple Store :https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開