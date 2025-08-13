AMAKUSA EXPO2025 開催迫る！　　　　　　　　　(株)ORENDA WORLDが支援するデジタルとアートの祭典

　株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史）は、天草市と共同で設立した一般社団法人デジタルアート天草が運営する、「AMAKUSA EXPO2025」の開催が迫っていることをお知らせします。



　天草市が主催する本イベントは、開催までいよいよ2週間を切りました。地元の企業様からも協賛、協力、後援という形で温かいご支援をいただいており、準備は最終段階に入っております。



　本イベントは、天草市が抱える人口減少や産業縮小といった地域課題に対し、天草の「美しさ」や「個性」にデジタル技術とアートの力で新しい価値を生み出す「デジタルアートの島創造事業」の一環として開催されます。天草ではあまり馴染みのないコンテンツ産業に対して、実際に「体験」することで理解を深め、市民・学生・企業が一体となって未来の一員となってもらうことを目的としています。


■AMAKUSA EXPO2025 開催概要


開催日時：


　2025年8月24日(日) 10:00～17:00


会場：


　銀天街アーケード、天草宝島国際交流会館ポルト


主なコンテンツ：


- デジタルアート体験
- 天草に進出したコンテンツ企業によるブース出展・ワークショップ
- eスポーツ大会
- インディゲーム体験コーナー
- スペシャルゲストによる特別講演
- マルシェ出店
- ラッピング消防車展示＆シンボルマークを制作した学生による一日消防署長他


イベントの詳細はAMAKUSA EXPO2025の公式サイトにてご確認ください。


皆様のご来場を心よりお待ちしております。




公式サイト：https://www.digi-ama.com/amakusaexpo2025




【一般社団法人デジタルアート天草】


住　　所：天草市中央新町３番１７号


社　　員：株式会社ORENDA WORLD、天草市


役　　員：代表理事　澁谷陽史（株式会社ORENDA WORLD　代表取締役）


理　　事：馬場昭治（天草市長）


監　　事：大田弘典（天草信用金庫　理事本店長）※社外


設　　立：2023年7月


業　　務：デジタルアート人材育成、企業誘致、クリエイター誘致、CG・デザイン制作受託等




【株式会社ORENDA WORLD】


「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。


コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。




会　社　名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）


設　　　 立：2015年7月15日


所　在　地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山


Ｕ　Ｒ　Ｌ：https://orenda.co.jp


代　表　者：代表取締役 澁谷 陽史


事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業


