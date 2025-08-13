『愛のハイエナ season4』#7｜河西智美、AKB48時代の泥酔事件を告白「超反省して1年間禁酒」／元日テレアナ・笹崎里奈「『お人形さんかい？』と言われた」銀座ホステス時代の苦労を回顧

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season4』（全12回）の#7を2025年8月12日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■「もっと早く助けて欲しかった」壊滅状態の旧店舗を支え続けてきたリーダーホスト・玲が本音を告白

8月12日（火）放送の#7では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第4弾を放送しました。本企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』を再建すべく、新規オープンした新店舗『SiVAH』で店舗改革に挑んでいます。

今回、営業前に新人指導を任された山本は、接客やテーブルマナーに不安を抱える新人たちに自らが“姫役”となって接客術を伝授。舞台の本番を控えていた山本は新人たちの奮起を願い、この日は店を後にしました。そして営業がスタートし、山本から指導を受けた元公務員の新人ホスト・瀬凪は、前回激怒させてしまった旧『MIST』の本気（ガチ）湊とペアで初回接客に挑戦。本気湊の顔色をうかがうあまり、接客が疎かになってしまった瀬凪は、またも本気湊から「“ただ俺に見せるように”って仕事しかやってない」と厳しい指摘を受けますが、その後まさかの挽回劇を見せて...！？

一方、旧『MIST』を立ち上げ当初から支えてきた古参ホスト・玲が軍神への本音を語る場面も。「信用がない」、「忙しかったとは思う、『LiTA』と『Lillion』で。でも、もっと早く助けて欲しかった」と語り、一度は見捨てられたという思いから軍神への不信感が拭えない様子。はじめて知らされた玲の本心に、スタジオMC陣も複雑な表情を浮かべました。

■元AKB48・河西智美、AKB48時代の泥酔事件を告白「超反省して1年間禁酒した」

元日テレアナ・笹崎里奈「『お人形さんかい？」と言われた」、銀座ホステス時代の苦労を回顧

スタジオでは、ゲストに元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈と元AKB48でタレントの河西智美が出演。お酒について「20代はかなり（飲んだ）」と語った河西は、AKB48時代の泥酔事件を告白。「ソロデビューして初イベントの前日、クリスマスシーズンでメンバー5～6人と飲みに行った」と振り返った河西は、「飲み方も分かってないから、すごい飲んじゃって、起きたらサンタの格好のまま、片方靴を履いたままでベッドで死んでました」とまさかのやらかしを激白。「超反省して1年間禁酒しました」と明かした河西に、MC陣は驚きつつも「偉い」とコメントしました。

また、アイドル時代に受けた“指導”について、河西は年末の歌番組で大御所歌手・和田アキ子の楽屋挨拶に行った際、「やり直しや！」、「そんな小さい声は聞こえんやろ！」と怒られた出来事を回想。「若いんだから元気にやる事が大事。（同じ）ホリプロから来ると楽しみにしていたのに他の事務所の子より元気がなかった」と和田が注意をした意図を知った河西は、「申し訳なさと悔しさといろんな感情で、エレベーターで号泣しました」と反省の念を明かしました。

一方で笹崎は、銀座ホステス時代を回顧。“社長や会長”といった肩書きの客層を相手にする接客で、高い水準のマナーや気配りを求められていたものの、苦戦していたという笹崎は「ママに『お人形さんかい？』と言われました」と苦い経験を語りました。さらに笹崎は日本テレビ時代を振り返り、「どちらかというと体育会系で、上下関係もしっかりしていた」とコメント。さらば青春の光・森田が「どこがゆるい？」と他局について訊ねると、笹崎は「お台場とかは...“和気あいあい”とされているなって」と返し、笑いを誘いました。

■「本当は7人だった」加藤紗里が“バレンタインデート”の衝撃真相を暴露！さらば青春の光・森田「冴羽獠みたい」

番組ではさらに、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最新話も放送。“脱落者投票”によって、2人の男性メンバーが脱落する波乱の展開を迎えました。意中の男性メンバーが脱落し、18歳双子モデルの妹が「耐えられん」と号泣した一方、そんな妹に背中を押された姉はYouTuberの年上男性に「手を繋ぎたい」と積極的にアプローチします。また、フェイクタトゥー店経営の双子姉妹がイケメン俳優を取り合う嫉妬渦巻く様相に、スタジオMC陣がヒヤヒヤと見守る場面も。双子の間で揺れ動く男性メンバーや、“個”として見てほしい女性メンバーの葛藤など、複雑な恋愛模様が繰り広げられました。

VTRを見届け、スタジオではゲストのタレント・鈴木奈々と加藤紗里を交えた恋愛トークに。今年のバレンタインデーに“複数の男性とデート”したことが話題になった加藤はその真相を告白。「一人の男性とお店に入って、『お手洗いに行ってくるね』って抜けて、違う男性と...」と当時の状況を語った加藤に、森田は「冴羽獠みたいなことしてる」と爆笑しました。さらに「週刊誌に撮られたのは4人だったんですけど、本当は7人だった」と衝撃の事実を明かし、「『すっごいトイレ並んでた』って（言って）戻った」「ホテルも7部屋」と、暴露を続けた加藤にスタジオは騒然となりました。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『愛のハイエナ season4』 概要

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

笹崎里奈

河西智美

鈴木奈々

加藤沙里

山本裕典