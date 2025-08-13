【クルマ買取販売 ソコカラ】令和7年8月6日からの大雨に伴う災害にかかる被災者の皆さまへ

株式会社はなまる

クルマ買取販売 ソコカラ〈運営会社:株式会社はなまる〉（本社：大阪府大阪市住之江区/代表：岡崎和也）は、令和7年8月6日からの大雨に伴う災害により被災し、特に被害の大きかった熊本県・鹿児島県地域の復興支援活動に貢献すべく、「災害復興支援チーム」を発足いたしました。



【災害復興支援チーム 活動内容】

・被災エリアへチームを派遣し、被災地の状況を確認します。

・被災車両の引き上げ体制強化のため、全国のレッカー業者様、陸送業者様との連携強化を図ります。

・弊社管理の車両保管ヤードへ、災害復興の妨げとなる被災車両の受け入れを無償で行います。

・処分を希望される車両を適正価格で買い取ることにより、被災された車両オーナーの経済的負担を軽減します。



■災害復興支援チーム責任者：法人営業本部 木下弘教■車両引上げに関する問い合わせ窓口：フリーダイヤル 0120-590-870

