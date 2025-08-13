ハンドメイド作家向け管理アプリ『サッカノカンリ』、プレミアムプラン提供開始。ユーザーごとのオリジナルカテゴリー設計に対応

サッカノカンリ

ハンドメイド作家向けの管理アプリ『サッカノカンリ』（iOS／Android）は、プレミアムプランを2025年8月12日に提供開始しました。

『サッカノカンリ』は、「個人クリエイターでも、ビジネスレベルの運営を低コストで」活動を継続することを可能にするため、管理作業の効率化と収益性の向上を支援してきました。今回のプレミアムでは、その実現をさらに進める中核機能として、ユーザー自身がパーツ・作品・売上の各セクションを自由に分類できるカテゴリーカスタマイズを中心に、検索・並べ替え・広告非表示が利用可能になりました。

これにより、在庫管理や原価計算にかかる手間や時間を減らし、制作・販売などのコア業務に集中できる環境をサポートします。

アプリ開発の背景

ハンドメイド作家の多くは、ノートや自作のExcelで原価計算を行い、競合価格に合わせて売価を決めてしまうことが少なくありません。結果として利益の実態が見えにくい、作業時間を含めた適正価格の設計が難しいという課題がありました。

さらに、買い出し時には似た見た目のパーツが多く、必要な型番やサイズを思い出せないという不便もありました。

『サッカノカンリ』が解決すること- 原価計算→売価設定→利益の見える化：材料費・数量・作業時間などを整理し、適正な販売価格と見込み利益を把握。勘・競合依存の値付けを是正。- 在庫や型番等の情報を一元管理：パーツ情報（写真・品番・サイズ・色・購入先・在庫数等）を記録。外出先でも確認でき、重複購入や買い忘れを防止。- 作業時間の短縮：検索・並べ替え・カテゴリーカスタマイズで、必要情報へ最短アクセス。

新機能追加の背景

β版テストや日々の問い合わせで最も要望が多かったのが、「自分の作業フローに合わせて、項目や分類を柔軟に変えたい」というニーズでした。そこでプレミアムプランでは、パーツ・作品・売上の各セクションを作家ごとに異なる管理のクセや商材構成へ再設計できるようにし、自分の作業に最適化されたオリジナル管理ツールとして活用いただけます。

プレミアムプランの主な機能

今後の展望

- カテゴリーカスタマイズ：パーツ／作品／売上を好みのカテゴリーをカスタマイズ。カテゴリー名を自由に調整でき、アイテムが増えても必要な情報へすぐにアプローチできます。- 検索：品番・品名・メモのキーワードなどから必要な情報へ素早くアクセス。- 並べ替え：用途に応じて表示順を切り替え、作業効率を向上。- 広告非表示：画面の視認性を高め、作業に集中。

2025年6月にAndroid対応と英語・中国語・韓国語への多言語化を実装しました。

今後は国内に加え、海外のハンドメイド市場へもリーチを拡大します。ユーザーの声を起点に、機能追加と改善を継続予定です。

今後も個人で活動するハンドメイド作家の適切な利益の確保と、継続しやすい創作活動の両立を支援します。

サッカノカンリプレミアム 価格・提供開始日

提供開始：2025年8月12日

価格：月額 \300／年額 \3,000（一括）

トライアル：30日間の無料お試し

対応環境／入手方法

iOS／Android（最新バージョン対応）

