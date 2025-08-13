豊岡観光イノベーションと地域活性化包括連携協定を締結

株式会社Koeeru

株式会社Koeeru（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：長野草児、以下「Koeeru」）は、兵庫県豊岡市において観光事業の推進を担う一般社団法人豊岡観光イノベーション（本社：兵庫県豊岡市、理事長：二宮秀生、以下「豊岡観光イノベーション」）と、観光CRM（顧客関係管理）の共創を目的とした地域活性化包括連携協定を締結いたしました。

本協定によりKoeeruは、観光客の一次情報（Voice of Customer：VOC）と域内の観光客データを起点とした観光CRMの導入・運用支援を行い、豊岡市の観光振興と関係人口の創出・拡大に中長期的に貢献してまいります。

■協定締結の背景

兵庫県豊岡市では、2016年に設立された豊岡観光イノベーションが、地域の観光振興と観光DXを牽引してきました。複数の町村が合併した同市では、地元の観光協会ごとに情報発信が分散し、周遊促進や地域間連携が難しいという課題を抱えていました 。

豊岡観光イノベーションは、「予算主義から脱却しスピード感を持って行動する」「専門人材を活用」「収益事業（OTA運営、ツアー販売など）を並行展開する」など、先進的な姿勢で地域の稼ぐ力を強化してきました。

インバウンド誘客や国内周遊促進、事業者を巻き込む観光DX事業が評価され、2023年には全国から多数の視察が集まるモデル地域となりました。

一方で、観光客の声や宿泊予約情報、旅行クーポンデータなど多様なデータを統合し、来訪者との継続的関係を築くCRMの活用は、豊岡モデルにおける次の課題として浮上していました。「来訪はしたものの、その後の関係につなげる仕組みづくり」こそが地域の持続可能な成長に必要とされていたのです 。

こうした背景のもと、豊岡観光イノベーションはKoeeruとともに、観光CRMをデータ基盤として運用できる地域共創モデルを構築することが重要と判断し、本包括連携協定の締結に至りました。

■これまでの取り組み（2024年度）

Koeeruと豊岡観光イノベーションでは、観光におけるCRM（顧客関係管理）の実装に向けて、現場と連携したプロトタイプの構築と実証を進めてきました。2024年度は、以下のような具体的な施策を行いました：

- 分散した観光データの統合来訪者アンケート回答者、豊岡市公式旅行クーポン「豊岡旅幸券」利用アンケートの回答者、豊岡市内のイベント参加者、地域Webアプリ登録者、宿泊予約者など、承諾を得ているが活用できていなかった複数のデータを一元化し、活用できる基盤を構築。- 旅行者のセグメント化とスコアリング訪日外国人と国内旅行者を分類し、それぞれの行動や関心に応じたスコアリング設計を実施。- 旅マエ・旅ナカ・旅アトに合わせた情報配信体験予約や地域情報などを、旅行のタイミングに合わせてメールで自動配信する仕組みを導入。▶ こうした取り組みの詳細は、こちらのインタビュー記事でご紹介しています：https://koeeru.com/2025/07/toyooka-interview/

■今後の取り組みと貢献の方向性

本協定を通じ、Koeeruは以下のテーマに重点を置き、豊岡市の観光DXと関係人口戦略を段階的に支援してまいります：

- CRMを地域共通インフラとして定着させる運用体制の内製化支援- CRMに基づく来訪者との継続的な関係構築（「豊岡旅幸券」の案内、再訪誘導など）- 地域事業者や観光関連施設とのデータ還元・アクション促進 地域住民との共創型まちづくりを支える情報連携の基盤整備

豊岡市ならではの価値やストーリーを丁寧に紡ぎながら、観光をきっかけに関係が育ち、再訪・定住・応援へとつながる循環型の地域づくりを目指します。

■代表コメント

株式会社Koeeru 代表取締役CEO 長野草児

「観光DXの先進地である豊岡市と、パートナーとしてご一緒できることを心から光栄に思います。

豊岡では、観光や関係人口づくりに長年丁寧に取り組んできました。今回の観光CRMの構築は、その積み重ねをかたちにするものであり、今後は国内・インバウンドの両面で、持続可能な観光地域づくりに欠かせない仕組みになると感じています。

CRMはシステムを導入するだけでは機能しません。マーケティングの視点や現場の声、地域のアクションを反映させながら、データの収集・分析・活用の流れを設計し、実際の運用のなかで修正・拡張していくことが大切です。

私たちは、地域の方々との対話を重ね、現場に深く入り込みながら、地域が本当に必要とする持続可能でボトムアップ型の共創CRMを、豊岡から一緒に育てていきたいと考えています。」

一般社団法人豊岡観光イノベーションDXグループリーダー 一幡堅司 氏

「豊岡観光イノベーションでは、これまで豊岡観光DXの推進により地域の稼ぐ力を強化してきましたが、来訪者との継続的な関係構築が次のステージにおける重要な課題でした。

Koeeruとの連携により、分散していた観光データを統合し、来訪者一人ひとりとの関係を可視化できるようになったことで、『一度きりの観光』から『継続的な関係』へと大きく転換できています。

特に、旅マエ・旅アトの各段階で適切な情報を届けることで、観光客の満足度向上はもちろん、ふるさと納税や体験プログラム成約、再訪につながる具体的な成果も見え始めています。

今後は、Koeeruと創り上げていくCRMを地域の共通インフラとして定着させ、観光事業者と一体となって、持続可能な観光地域づくりを進めてまいります。観光を通じた関係人口の創出・拡大が、地域全体の活性化につながることを確信しております。」

本連携協定に関するご質問は、Koeeruまでお気軽にお問い合わせください。

株式会社Koeeru（担当：長野）

TEL: 0467-38-4220

E-mail: hello@koeeru.com

◆ 一般社団法人豊岡観光イノベーションについて

豊岡観光イノベーション（TTI：Toyooka Tourism Innovation）は、2016年６月１日に豊岡市、全但バス株式会社、WILLER株式会社、株式会社但馬銀行、但馬信用金庫が観光による地域経済の活性化を進めるために設立した観光推進の専門機関です。専門知識やノウハウを持つスタッフが、官民のネットワークを使いながら 、「ローカル」の磨きあげと、観光地マーケティングにより、世界から選ばれるデスティネーションを目指しています。

【会社概要】

社名：一般社団法人豊岡観光イノベーション

所在地：〒668-0041 兵庫県豊岡市大磯町1番79号 但馬地域地場産業振興センター 5F

設立： 2016年

HP：https://corp.toyooka-tourism.com/

◆ 株式会社Koeeru（コエル）について

株式会社Koeeruは、Voices for Good（一人ひとりの声で、世界を良くする）を企業理念に掲げ、グローバルのお客様の声（VOC)の収集、分析、活用に特化したデータプラットフォーム＜Koeeru CDP＞を開発するマーケティングテクノロジー会社です。2021年に設立以降、鎌倉及びハノイを拠点に、グローバルの顧客ニーズの把握から、顧客体験（CX）の改善やパーソナライズドマーケティングにつなげる一気通貫のプラットフォームソリューションを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Koeeru

本社所在地：神奈川

県鎌倉市扇ガ谷1丁目8-1 山口ビル3F

ベトナム支社：Floor 17, Ngoc Khanh Plaza, No 1st Pham Huy Thong, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

設立： 2021年

HP：https://koeeru.com/