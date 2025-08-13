島国「セントクリストファー・ネービス」が描く未来とは？

～若者たちの手作りロボットが伝えるサステナブル～





展示ブースのロボット製作チームの一人ヤニール・スタージさん

カリブ海東部に位置するセントクリストファー・ネービス（The Federation of St. Christopher and Nevis）は、セントクリストファー島とネービス島の二つの島からなる国です。1983年にイギリスから独立。人口は約5万3,000人で、その多くをアフリカ系住民が占めており、植民地時代に培われた歴史や文化は、今もなお人々の暮らしに色濃く根付いています。また、小さな島国であるがゆえのさまざまな課題に対し、「持続可能な島国（Sustainable Island State）」の実現を国家ビジョンに掲げ、持続可能性を軸にした発展を進めているといいます。

パビリオンでは、こうした取り組みが具体的な形で示されています。例えば、地元大学生たちが制作したバーチャルリアリティー（VR）体験や、植物由来素材を活用したロボット技術の展示です。これらは、持続可能性と先端技術の融合を象徴するもので、万博が掲げる「SDGsのゴールへの貢献」に呼応する、小さな島国ならではの実践と挑戦として紹介されています。

■パビリオン紹介

「コモンズA」館にあるセントクリストファー・ネービスパビリオンでは、「持続可能な島国の構想」をテーマに環境への配慮や次世代の育成に根ざした展示が展開されています。

注目は、現地の大学生たちが手がけた技術展示。3Dプリンターで作った「ヒューマノイド」や、自動で押印できるスタンプマシン、さらに撮影や編集、操作画面の設計・開発まで学生らが携わった「VR体験」などが並びます。

「ヒューマノイド」に使用されている素材は、サトウキビやトウモロコシなどを原料とした植物由来の生分解性プラスチック素材「PLA（Polylactic Acid）樹脂」。身近な工学技術と持続可能性をつなぐ試みです。







VR体験では、世界遺産「ブリムストーン・ヒル要塞国立公園」や人気ビーチ「ティモシービーチ」、ネービス島の温泉などといったスポットを360度映像で紹介。観光業が主要産業として発展する中、島国の自然や文化の魅力を国内外に発信し、観光振興の一翼を担っています。

これらの展示を開発したのは、セントクリストファー・ネービス・ロボティクス協会（※2）に所属する大学生たち。その一人、18歳のヤニール・スタージ（Yhaneal Sturge）さんは、パビリオンスタッフとして来場者に自国の魅力を伝えています。「多くの人がこの国を知らない中で、自分たちに何ができるかを考えた」と話すヤニールさんは、万博を通じて各国の文化や技術に触れ、自らも日本語を学びながら来場客と交流を深めています。

■8月20日（水）「セントクリストファー・ネービス」 ナショナルデー

ナショナルデーでは、セントクリストファー・ネービスの自由と誇りを象徴する文化イベントが繰り広げられます。パフォーマーは総勢10人。ドラム缶から生まれた「スティールパン」の奏者、アフリカの打楽器「ジャンベ」の奏者、そして、カリブ海の魂を歌い上げる2人のボーカリストらが登場します。この２人のボーカリストたちは、社会を風刺するカリプソ、活気に満ちたリズムとメロディーのソカ、そして日本でもおなじみのレゲエまで、カリブ海の多様な音楽ジャンルを歌いこなします。彼らの歌声に乗り、スティールパンとジャンベが織りなすリズムが会場を一体感で包み込みます。

今回の出演者は、近年同国が新設した“クリエイティブ産業振興”を担う政府機関に登録された数百人の中から選ばれた精鋭たち。歌手、ドラマー、ダンサー、作曲家など、多彩な表現者によるパフォーマンスは、先祖から受け継いだ精神や美意識を世界に伝える大切な手段でもあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

セントクリストファー・ネービス

テーマ：持続可能な島国の構想

首都：バセテール

面積：260k㎡

人口：5万3,000人

言語：英語

※「2025年日本国際博覧会 大阪・関西万博公式 ガイドブック（第二刷）」より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(※1) 在トリニダード・トバゴ日本国大使館「セントクリストファー・ネービス概況」

https://www.tt.emb-japan.go.jp/files/100419394.pdf

(※2) 若者にロボティクスとSTEM（科学、技術、工学、数学）教育を推進することに特化した組織。

https://www.sknra.org

