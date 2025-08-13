　京都府・京都市・京都商工会議所で組織する京都ブランド連絡推進協議会では、未来の京都ブランドとなり得る新たな担い手を発掘・表彰・支援する「KYOTO Next Award」を実施しております。このたび、栄えある受賞４者が決定しましたので、京都の未来を担う新しい取組を讃える表彰式を開催いたします。

 

　当日は式典だけでなく、受賞者の取組を詳しく語るトークセッションのほか、受賞者や選考委員をはじめとする関係者と、ソーシャルビジネス従事者や各種支援機関などのサポーターをつなぐ交流会・名刺交換会を開催いたします。

 

　今後のビジネスチャンスや人脈拡大の機会として、ぜひご参加ください。

 

＜KYOTO Next Award 2025　受賞者＞

■最優秀賞

　株式会社ローカルフラッグ（代表取締役 濱田 祐太 氏）

「すべての人へ、あそびを。－挑戦と共創があふれるまち、与謝野－」

　https://local-flag.co.jp/

 

■優秀賞

　Riku Matsuzaki（代表 松粼 陸 氏）

「京藍再興－命の色で命をつつむ、土へ還る京藍染」

　https://matsuzakiriku.com/

 

■審査員特別賞

　株式会社虫秘茶（代表取締役 丸岡 毅 氏）

「蛾の幼虫のフンのお茶「虫秘茶」で、生態系の価値を引き出す」

　https://chuhicha.com/

　株式会社斗々屋（代表取締役社長 梅田 温子 氏）

「ゼロウェイスト スーパーマーケット 斗々屋」

　https://totoya-zerowaste.com/

 

＜KYOTO Next Award 2025 表彰式 概要＞

■日時

　2025年9月8日（月）15：00～18：00

■場所

　エースホテル京都（京都市中京区車屋町245-2）

　地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅南改札口直結

■プログラム（予定）

　➤表彰式

　・受賞者PRムービーの放映

　・京都府知事、京都市長、京都商工会議所会頭から表彰楯／奨励金の授与

　・審査委員長からの審査講評

　➤トークセッション（※京都商工会議所京都ブランド推進委員会と共催）

　〈登壇者〉

　・受賞者  　濱田　祐太 氏〔（株）ローカルフラッグ 代表取締役〕

  　　　　　　松粼　　陸 氏〔Riku Matsuzaki代表〕

  　　　　　　丸岡　　毅 氏〔（株）虫秘茶 代表取締役〕

  　　　　　　梅田　温子 氏〔（株）斗々屋 代表取締役社長〕

　・ファシリテーター　矢島　里佳 氏〔（株）和える 代表取締役〕　　

　➤交流会

■料金

　無料　

■備考

　・駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。

　・適正冷房を実施しておりますので、軽装でお越しください。

■詳細・お申込み

　https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_123968.html