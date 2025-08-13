京都府・京都市・京都商工会議所で組織する京都ブランド連絡推進協議会では、未来の京都ブランドとなり得る新たな担い手を発掘・表彰・支援する「KYOTO Next Award」を実施しております。このたび、栄えある受賞４者が決定しましたので、京都の未来を担う新しい取組を讃える表彰式を開催いたします。

当日は式典だけでなく、受賞者の取組を詳しく語るトークセッションのほか、受賞者や選考委員をはじめとする関係者と、ソーシャルビジネス従事者や各種支援機関などのサポーターをつなぐ交流会・名刺交換会を開催いたします。

今後のビジネスチャンスや人脈拡大の機会として、ぜひご参加ください。

＜KYOTO Next Award 2025 受賞者＞

■最優秀賞

株式会社ローカルフラッグ（代表取締役 濱田 祐太 氏）

「すべての人へ、あそびを。－挑戦と共創があふれるまち、与謝野－」

https://local-flag.co.jp/

■優秀賞

Riku Matsuzaki（代表 松粼 陸 氏）

「京藍再興－命の色で命をつつむ、土へ還る京藍染」

https://matsuzakiriku.com/

■審査員特別賞

株式会社虫秘茶（代表取締役 丸岡 毅 氏）

「蛾の幼虫のフンのお茶「虫秘茶」で、生態系の価値を引き出す」

https://chuhicha.com/

株式会社斗々屋（代表取締役社長 梅田 温子 氏）

「ゼロウェイスト スーパーマーケット 斗々屋」

https://totoya-zerowaste.com/

＜KYOTO Next Award 2025 表彰式 概要＞

■日時

2025年9月8日（月）15：00～18：00

■場所

エースホテル京都（京都市中京区車屋町245-2）

地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅南改札口直結

■プログラム（予定）

➤表彰式

・受賞者PRムービーの放映

・京都府知事、京都市長、京都商工会議所会頭から表彰楯／奨励金の授与

・審査委員長からの審査講評

➤トークセッション（※京都商工会議所京都ブランド推進委員会と共催）

〈登壇者〉

・受賞者 濱田 祐太 氏〔（株）ローカルフラッグ 代表取締役〕

松粼 陸 氏〔Riku Matsuzaki代表〕

丸岡 毅 氏〔（株）虫秘茶 代表取締役〕

梅田 温子 氏〔（株）斗々屋 代表取締役社長〕

・ファシリテーター 矢島 里佳 氏〔（株）和える 代表取締役〕

➤交流会

■料金

無料

■備考

・駐車場はありませんので、公共交通機関でお越しください。

・適正冷房を実施しておりますので、軽装でお越しください。

■詳細・お申込み

https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_123968.html