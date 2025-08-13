因縁香るコク深な食レポバトル！『フーディーズ』(亜樹直/中西淳/ショーキチ)が、コミックDAYSで8月13日より連載配信スタート！

株式会社講談社

伝説の料理人の孫・頂拓味が会社から命じられたのは、新規グルメレビューサイトの立ち上げ。真のフーディーから希少な「食レポ」をもらいたいが、その頃フード大手・天食も同事業をスタートさせて――。超個性的な美食家たちを自陣に引き入れるため、両社フーディーハンターによる熾烈な綱引きが始まった！ あの行列必至の有名店が続々実名協力、大ベストセラー『神の雫』の亜樹直原作で贈る、因縁の食レポバトル！





第1話は常に無料公開。毎週水曜日正午に新たな無料話が更新されます。