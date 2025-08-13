ジャクソン・ワン、史上最大規模のワールドツアー発表！MAGICMAN 2 WORLD TOUR、2025年秋アジアから開幕！日本公演は11月6日！

株式会社Cosmical Blue

グローバルアイコンとしての地位を確立するジャクソン・ワンが、待望の「MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026」を正式に発表した。

本ツアーは、2022年の「MAGICMAN WORLD TOUR」に続く2回目のソロワールドツアーとなる。

初の発表は、ロサンゼルスで開催されたKCONのステージにて、パフォーマンスの最後にジャクソン自らの口から告げられ、ファンを熱狂させた。

ツアーは10月3・4日のバンコク2デイズ公演を皮切りに、マカオ（10月11・12日）、ジャカルタ（10月18日）、クアラルンプール（10月25日）、マニラ（11月2日）、そして日本・東京での公演（11月6日）と続く。さらに今後も世界中の都市での開催が予定されており、追加日程の発表が待たれる。

この発表は、ジャクソンの最新アルバム『MAGICMAN 2』の大ヒットを受けたもの。2025年7月18日に全世界同時リリースされた本作は、全米ビルボード200にて13位に初登場。これは中国人アーティストによる史上最高順位であり、前作『MAGICMAN』（2022年／15位）に続き、2作連続でTOP15入りという快挙を達成した。

Jackson Wang - Made Me a Man (Official Music Video)

『MAGICMAN 2』は、「混沌」「幻想」「自己探求」「癒し」という4つの章で構成され、ジャクソン自身の心の旅を映し出すコンセプト・アルバム。

本人曰く、「このアルバムは単なるアイデアではなく、100%リアルな自分のストーリー。人間社会や現実に対する自分の視点、絶望の淵に立たされた体験、そしてそこからどう這い上がったかを語っている。MAGICMANは、自分の中にいる“もう一人の自分”であり、誰もが抱える内なる存在だと思う。今回のツアーでは、観客をその世界に引き込みたい。これはただのライブではなく、一緒に旅する“体験”だ。」

iMe Entertainment GroupのCEOであり創設者のブライアン・チョウは「このツアーは、ジャクソン・ワンの国際的な存在感をさらに拡大し、世界中の観客に忘れられないライブ体験を届けるプロジェクトです」とコメントしている。

なお、チケット情報は近日中に発表予定。日本公演を含む各地のファンは、今後の続報に注目だ。

【MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 日程（第1弾発表）】

10月3・4日：バンコク（タイ）

10月11・12日：マカオ（中国）

10月18日：ジャカルタ（インドネシア）

10月25日：クアラルンプール（マレーシア）

11月2日：マニラ（フィリピン）

11月6日：東京（日本）

※今後も多数都市での追加公演を予定

ジャクソン・ワンについて

ジャクソン・ワン（Jackson Wang）は、音楽・ファッションの両業界でグローバルアイコンとしての存在感を高め続けている。

前作アルバム『MAGICMAN』（2022）はBillboard 200で15位、Top Album Salesチャートで3位を記録し、全世界で1億2,300万回以上のストリーミングを突破。2023年のMAGICMAN WORLD TOURは全公演ソールドアウトを記録し、さらに2023年にはCoachella Valley Music and Arts Festivalに史上初めて3回出演した中国人ソロアーティストとして歴史に名を刻んだ。彼のパフォーマンスはX（旧Twitter）でも世界トレンド1位に輝いた。

ジャクソンはSNSでも圧倒的な影響力を持ち、Instagramでは中国出身アーティストとして最多の1億人以上のフォロワーを誇る。さらに最近ではNikeとJordanのクリエイティブディレクターに就任し、Louis Vuitton、Cartier、Hennessyのグローバルアンバサダーも務めるなど、音楽、ファッション、そしてグローバルな若者文化をつなぐ象徴的存在となっている。

■最新リリースアルバム「MAGICMAN２」

ご視聴はこちら：https://teamwang.lnk.to/MAGICMAN2

Jackson Wang - MAGICMAN 2

レーベル: TEAM WANG records/88rising Music

■ジャクソン・ワンのSNS

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCJS0K01yC8BmQtSuRdqqo3w

Instagram : https://www.instagram.com/jacksonwang852g7

X : https://x.com/JacksonWang852

TikTok : https://www.tiktok.com/@jacksonwang