襟足に特化した“ネープケア”で話題！理美容専用脱毛器の最新モデル「レミラ エリート」、全国9拠点で無料体験会を開催！

美容室・理容室向けのネープケア専用美容機器「REMILA（レミラ）*1」を展開する株式会社リサスティー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤 翔太）は、2025年8月から10月にかけて、ビューティガレージが運営する全国9拠点のショールーム＆ストアにて、最新モデル「レミラ エリート」を実際に体験できる来場型セミナー（無料・予約制）を開催いたします。

細部の美容価値が差を生む時代へ。襟足専用ケア「レミラ エリート」無料体験セミナー

▲新モデル「レミラ エリート」本体（体験セミナーで実機に触れられます）

昨今、「首まわりの清潔感」や「うなじの仕上がり」など、細部の美容価値に注目が集まる中、襟足専用のケアとして“ネープケア”があらためて注目を集めています。

全国700店舗以上に導入されているレミラシリーズは、そうしたサロンの声に応える形で誕生した、ネープケア特化型の美容機器です。

本セミナーでは、ビューティガレージの専任スタッフが機器の特長や導入メリット、実際のメニュー提案事例をご案内。

さらに、契約を希望される方には、株式会社リサスティーよりオンラインでの詳細説明・導入サポートを提供いたします。

全国9拠点にて開催される「レミラ エリート」体験セミナーは参加費無料・事前予約制です。実機に触れながら導入の流れをご確認いただけます。

来場型（1day）セミナー開催概要

全国のビューティガレージ各拠点にて、専任スタッフによる「レミラ エリート」の体験説明会を実施いたします。

実際に機器をご覧いただきながら、ネープケアを中心とした導入メニューの活用方法をご紹介します。

- 対象：美容室経営者、スタイリスト、理美容師の方（参加無料）- 定員：各会場 5～12名（会場により異なります）- 内容：機器の使用体験、メニュー提案、契約の流れなどを詳しくご案内

※事前予約制となります。定員に達し次第、受付を終了いたします。

▲セミナー会場イメージ▲「レミラ エリート」施術イメージ (左：施術中の様子/右：仕上がりの一例)【スケジュール】[表: https://prtimes.jp/data/corp/149758/table/22_1_0be74c8060931b349b042c97d8cfd691.jpg?v=202508131256 ]オンラインでも同時配信！

ご来場が難しい方向けに、すべての会場で実施されるセミナーをオンラインでもライブ配信いたします。

現地にお越しいただかなくても、同内容をご自宅やサロンからリアルタイムでご視聴いただけます。

※お申し込みいただいた方には、視聴用URLを事前にご案内いたします。

※内容は会場でのセミナーと同等です。

この機会に、最新モデル「レミラ エリート」を全国の各会場で実際にご体験いただき、

ネープケアを軸とした新メニューの導入で、サロンの集客力・単価アップにつなげてみませんか？

ビューティガレージとリサスティーが連携し、導入後も現場に寄り添ったサポート体制でしっかりとバックアップいたします。

業務用脱毛機「REMILA（レミラ）」が選ばれる理由

～全国にのべ700台導入中、業界内で注目を集めているサブスクモデルを採用～

「REMILA（レミラ）」は、業務用脱毛機としてSHR（エスエイチアール）方式を採用し、毛質や毛周期に関係なく施術可能です。これにより、痛みを感じにくく、毛の色や太さに関わらず対応できます。月額サブスクリプションで提供され、特に「ネープケア（襟足・うなじ部分）」に特化。ネープ部分をケアすることで、清潔感や小顔効果、首を長く見せる印象を作り出し、スタイリストに新たなデザインの幅を広げます。

＜ネープケアとは？＞

これまでの脱毛サロンでは対応が難しかった首元の細かい部分を、通い慣れた美容室で施術できるのが最大の魅力。国家資格を持つ美容師が施術を担当するため、仕上がりの美しさはもちろん、髪型や骨格に合わせたバランスの良いデザインが可能で、カットやカラーと同じ感覚で、プロの美容師が美しい後ろ姿を叶えます。

株式会社リサスティーについて

株式会社リサスティーは、業務用美容機器や脱毛機器を開発し、理美容業界のニーズに応える革新的なサービスを提供しています。月額サブスクリプションモデルの「REMILA（レミラ）＊1」は、全国700台以上導入され、脱毛市場の浸透を加速。美容室や理容室の新たな売上の柱となり、経営安定を支援します。理美容業界における脱毛サービスの新スタンダード確立を目指し、業界全体の進化と価値向上に貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社リサスティー

代表者：代表取締役 伊藤 翔太

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-16 幸ビル301

設立：2014年12月4日

資本金：9,000万円(資本準備金8,500万円)

事業内容：業務用美容機器の企画・製造・販売・レンタル／ヘアサロンの売上向上を目指すサービス提案

URL：https://resusty.co.jp/

＊1 REMILA（レミラ）は、株式会社リサスティーの登録商標です。＊2 ネープケアは、株式会社リサスティーによる商標出願中です。

＜本件に関する企業・サロン様お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー 担当：伊藤・根本

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127