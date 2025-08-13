９月３日、「ＬＴラボ」限定公開ツアー開催 －物流ロボットのデモ実演とソリューション導入拠点を一度に見学－
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、2025年９月３日（水）に、第６回目となるLogistics Technology（以下：ＬＴ）検証施設「ＬＴラボ」限定公開ツアーを、当社物流拠点「物流センター横浜金沢」（神奈川県横浜市金沢区）で開催いたします。
本ツアーでは、ＬＴのプロフェッショナルである弊社ＬＴ企画部社員による解説のもと、業界先端のマテハン機器が実際に稼働する様子をご覧いただけます。
また、ＬＴラボの見学に加え、同施設内にあるオフィス通販向けの大規模物流センターの現場もご見学いただけます。こちらは各工程のスループットを最大化することを意識して設計された各種マテハンやAutoStoreが導入されている通販物流拠点です。
検証施設と稼働中の現場の同時見学により、ＳＢＳグループが取り組む先端マテハン技術の追究や物流現場の設計・運用が、実際に各工程でどのように活用されているのか照らし合わせるようにご覧いただけます。
▼過去のツアー実施の様子
当社グループのＬＴ活用における先端事例や３ＰＬ、ＥＣサービスにご興味のある方は、ぜひこの機会にご参加ください。皆さまからのお申し込みを心よりお待ちしております。
以 上
■「ＬＴラボ」限定公開ツアー開催概要
日時 2025年９月３日（水）９:30～12:30
会場 ＳＢＳホールディングス ＬＴラボ
（神奈川県横浜市金沢区幸浦１－３－３ 物流センター横浜金沢）
参加費 無料 ※事前申込み制
⇒お申込はこちらから：https://ec.sbs-group.co.jp/news/post-448.html
定員 1社につき2名様まで
ご注意事項 ・先着順（最大10名様）でのご案内となります。ご希望の方はお早めにお申し込みください。
・同一企業様から複数名のご参加がある場合でも、参加者様ごとにお申し込みフォームからお手続きをお願いいたします。
・同業他社様および個人の方のご参加はご遠慮いただいております。
・定員に達した場合や、当社の判断によりご参加をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・現地には公共交通機関をご利用の上、お越しください。
・お申し込み受付後、３営業日以内に参加可否をご案内するメールをお送りします。ツアーの詳細につきましては、参加確定後のご案内メールにてご確認ください。
・当日はご本人様確認の為、名刺を１枚ご持参ください。
・ツアー中の動画撮影、録音、写真撮影などの記録行為は一切禁止とさせていただきます。
・センター内の見学時には、安全確保のため、必ず当社社員の誘導に従ってご移動いただきますようお願いいたします。
■実演ソリューション概要
機器名：メーカー
PopPick： Geek+
HaiPick3：Hai Robotics
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資本金：39億円
売上高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するメディアお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
▼過去のツアー実施の様子
