2025年9月2日（火）Zoom無料セミナー開催 | AI規制時代における企業対応とISO/IEC 42001認証 ～AIMSの導入と実装に向けて～
生成AIの急速な普及とともに、国内外でAIに関する規制やガイドラインの整備が進んでいます。
企業にとって、AIの活用と同時に「信頼性」「透明性」「説明責任」などをどう担保するかが、今後の競争力を左右する重要なテーマとなっています。
本セミナーでは、2025年7月8日に日本で正式に開始されたAIMS認証制度や、その認証基準となっているAIマネジメントシステム規格「ISO/IEC 42001」の概要、認証取得に向けた実践的なポイントをわかりやすく解説します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
セミナー概要
セミナー名
AI規制時代における企業対応とISO/IEC 42001認証 ～AIMSの導入と実装に向けて～
対象者
ISO/IEC 42001認証取得を検討されている企業のご担当者様
※弊社と同業の方のお申込みはご遠慮いただいております。
日時
2025年9月2日（火） 14:00～16:00
場所
オンライン
※Zoomを使用できる環境の方に限ります。
Zoomの詳細はこちらのURLをご確認ください。
https://zoom.us/
参加費
無料
※弊社と同業の方のお申込みはご遠慮いただいております。
プログラム
＜第1部＞AIMS適合性評価制度の概要とAIMS認証への期待
一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）
セキュリティマネジメント推進室 室長 郡司 哲也 氏
＜第2部＞ISO/IEC 42001によるAIマネジメントシステムの実装と認証取得プロセス
SGSジャパン株式会社 デジタルトラスト担当
＜第3部＞ISO/IEC 42001対応の実務ポイント ～AIマネジメントシステム構築の観点から～
株式会社テイルウィンドシステム 取締役 打川 和男 氏
※内容は予告なく変更になる場合がございます。
お申し込み
以下リンクよりお申込みください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PZMrWNH2RWyLXpeh6whoWg
配信元企業：SGSジャパン株式会社
