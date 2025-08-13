「経営層の想い」と「従業員のリアルな声」。2社の事例から学ぶ、”現場で活きる“健康経営とは -従業員の健康管理を担う人事・総務・労務担当者向けオンラインセミナー、インテグリティ・ヘルスケアが開催

株式会社インテグリティ・ヘルスケア

「従業員の健康は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資本である」

そう理解はしていても、具体的な「次の一手」に悩む企業は少なくありません。

「多店舗・全国に展開する従業員の健康をどう支えるべきか？」

「健康経営の施策は、エンゲージメント向上に本当につながっているのか？」

「導入したサービス、現場ではどのように活用されているのか？」

こうした問いに向き合いながら、健康経営の実践に挑む2社のリアルな取り組みを紹介するオンラインセミナー、「NEXTウェルネス経営フォーラム Episode2」を、9月11日（木）に開催します。

是非、お誘い合わせのうえご参加ください。

詳細・ご登録はこちらから：https://www.smartonehealth.jp/seminar/250911/(https://www.smartonehealth.jp/seminar/250911/)

【登壇企業・見どころ】

カッパ・クリエイト株式会社（飲食サービス業）

経営戦略本部長と、営業統括部長（従業員管理責任者）が登壇。多店舗展開企業ならではの健康課題に対し、経営層と現場、それぞれの視点からどう向き合っているのかを語っていただきます。

株式会社日立システムズ（IT・システム開発）

CHRO（最高人事責任者）と、実際にサービスを活用する従業員が登壇。健康経営プロジェクトの全社的ビジョンとともに、従業員個人に起きた意識・行動の変化を共有いただきます。

経営層の視点、実務担当者の視点、そして従業員の視点―

それぞれの立場から語られるリアルな声から、貴社の「次の一手」となるヒントがきっと見つかります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

本セミナーは、9月11日（木）のライブ配信の他、9月24日（水）にアーカイブ配信を予定しております。

ライブ配信 ：9月11日（木）15：00-16：20

アーカイブ配信：9月24日（水）16：00-17：20

こんな方にオススメ

プログラム

- 健康経営を推進したいが、何から始めるべきか悩んでいる経営層の方- 従業員の健康管理に課題を感じている人事・労務・総務のご担当者様- 多店舗・全国展開の事業所で、従業員の健康支援体制づくりに苦慮されている方- 健康施策が従業員のエンゲージメントにどう影響するのか、具体的な事例を知りたい方- 「スマートワンヘルス」導入企業の活用法や、導入後のリアルな声を聞いてみたい方

15:00 「インテグリティ・ヘルスケアの想い」

株式会社インテグリティ・ヘルスケア 代表取締役社長 園田愛

15:05 事例紹介１ カッパ・クリエイト株式会社

「多店舗・全国展開企業における従業員の健康支援体制づくり」

- アブセンティーイズム試算から見えてきた経営課題- 経営層の想いと、現場担当者が感じていたジレンマ- 全社導入を成功させた「経営の本気」と現場の創意工夫

15:35 事例紹介２ 株式会社日立システムズ

CHROと従業員が語る、わが社の健康経営と『HUGプロジェクト』の真価

- CHROが語る、健康経営のビジョンと具体的な成果- 従業員はどう受け止めた？健康意識とエンゲージメントの変化- 「スマートワンヘルス」のリアルな活用法と、導入して良かったこと

16:05 「多様な働き方を支える、オンライン健康支援の仕組みとは」

株式会社インテグリティ・ヘルスケア ウェルビーイング事業部

事業部長 中 克宣

登壇者紹介

福谷 史郎 氏

カッパ・クリエイト株式会社 取締役 経営戦略本部長

富永 守 氏

カッパ・クリエイト株式会社 営業統括部長

平岡 真一 氏

株式会社日立システムズ 取締役 専務執行役員 CHRO

相樂 泰弘 氏

株式会社日立システムズ 産業・流通事業グループ 本部主管

中 克宣

株式会社インテグリティ・ヘルスケア ウェルビーイング事業部 事業部長

注意事項

セミナーの視聴には事前のお申し込みが必要となります。

記載の内容は、予告なく変更になることがございます。

問い合わせ先

株式会社インテグリティ・ヘルスケア

ウェルビーイング事業部担当

marketing@integrity-healthcare.co.jp

株式会社インテグリティ・ヘルスケアについて

株式会社インテグリティ・ヘルスケアは、人とテクノロジーの融合で、医療の未来をつくることを目指したメディカルテック企業です。ICTの先端技術と医療ノウハウを組み合わせ、医師と患者の双方向のコミュニケーションを深めながら一層の診療の質の向上に寄与する、疾患管理システムYaDoc、オンライン診療システムYaDoc Quick、PHR管理システムSmart One Healthの開発を進めています。

＜会社概要＞

社名：株式会社インテグリティ・ヘルスケア

設立：2009年10月

代表者：代表取締役会長 武藤 真祐、代表取締役社長 園田 愛

事業内容：テクノロジーを活用した疾患管理システム・オンライン診療システムの提供

所在地：東京都中央区築地3-12-5 ＋SHIFT TSUKIJI 4階

HP： https://www.integrity-healthcare.co.jp/