【珠玉の初恋ラブストーリー】中国ドラマ「マイ・ファーストラブ」が8月13日からBS11+で見放題・レンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年8月13日（水）より中国ドラマ「マイ・ファーストラブ」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327030&id=bodyimage1】
（c）BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国ドラマ「マイ・ファーストラブ」のあらすじ
帰暁（グイ・シャオ）と路炎晨（ルー・イエンチェン）は、高校時代に出会った初恋同士。淡い恋心で惹かれ合った２人だったが、路炎晨が故郷を離れ遠くの警察学校に入学することになり、遠距離恋愛になってしまう。そんな中でも愛を育んできたが、いつしかすれ違いの日々が続き、ついには帰暁から路炎晨に別れを告げる。10年後、帰暁は友人と共に仕事で訪れた先で車を盗まれてしまう。雪に覆われた辺境の地で、路炎晨が任務に就いていることを知っていた帰暁は、2年前に聞いた彼の番号に電話してみる。すると、路炎晨は何も言わずに助けにきてくれたのだった。助けてくれたお礼にと設けた食事の席で、帰暁は、路炎晨の同僚の子供を一時的に預かることになる。子どものことで路炎晨と頻繁に連絡を取るようになった帰暁は、胸の奥にしまったはずの路炎晨への想いが少しずつ大きくなっていく。そんなある日、路炎晨に縁談が持ち上がる。それは、親の借金を返すため、地元の有力者の娘との結婚話だった…。
キャスト
タン・ソンユン（譚松韻）帰暁（グイ・シャオ）役
「恋心は玉の如き」「家族の名において」
ジン・ボーラン（井柏然）路炎晨（ルー・イエンチェン）役
「君子盟」「皇后的男人～紀元を越えた恋～」
チャン・ボージア（張柏嘉）孟小杉（モン・シャオシャン）役
「猟罪図鑑～見えない肖像画～」「甘いロマンス～Sweet Teeth～」
リー・ミンチョン（李岷城）秦明宇（チン・ミンユー）役
「男たちの挽歌 REBORN」「暗黒者（原題）」
スタッフ
監督：ユー・ツイホア（余翠華）「両世歓～ふたつの魂、一途な想い～」
脚本：モーバオフェイバオ（墨宝非宝）「Go！Go！シンデレラは片想い」「美人骨～前編：周生如故」「美人骨～後編：一生一世」
【配信開始日】
2025年8月13日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/myfirstlove?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/myfirstlove?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327030&id=bodyimage1】
（c）BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国ドラマ「マイ・ファーストラブ」のあらすじ
帰暁（グイ・シャオ）と路炎晨（ルー・イエンチェン）は、高校時代に出会った初恋同士。淡い恋心で惹かれ合った２人だったが、路炎晨が故郷を離れ遠くの警察学校に入学することになり、遠距離恋愛になってしまう。そんな中でも愛を育んできたが、いつしかすれ違いの日々が続き、ついには帰暁から路炎晨に別れを告げる。10年後、帰暁は友人と共に仕事で訪れた先で車を盗まれてしまう。雪に覆われた辺境の地で、路炎晨が任務に就いていることを知っていた帰暁は、2年前に聞いた彼の番号に電話してみる。すると、路炎晨は何も言わずに助けにきてくれたのだった。助けてくれたお礼にと設けた食事の席で、帰暁は、路炎晨の同僚の子供を一時的に預かることになる。子どものことで路炎晨と頻繁に連絡を取るようになった帰暁は、胸の奥にしまったはずの路炎晨への想いが少しずつ大きくなっていく。そんなある日、路炎晨に縁談が持ち上がる。それは、親の借金を返すため、地元の有力者の娘との結婚話だった…。
キャスト
タン・ソンユン（譚松韻）帰暁（グイ・シャオ）役
「恋心は玉の如き」「家族の名において」
ジン・ボーラン（井柏然）路炎晨（ルー・イエンチェン）役
「君子盟」「皇后的男人～紀元を越えた恋～」
チャン・ボージア（張柏嘉）孟小杉（モン・シャオシャン）役
「猟罪図鑑～見えない肖像画～」「甘いロマンス～Sweet Teeth～」
リー・ミンチョン（李岷城）秦明宇（チン・ミンユー）役
「男たちの挽歌 REBORN」「暗黒者（原題）」
スタッフ
監督：ユー・ツイホア（余翠華）「両世歓～ふたつの魂、一途な想い～」
脚本：モーバオフェイバオ（墨宝非宝）「Go！Go！シンデレラは片想い」「美人骨～前編：周生如故」「美人骨～後編：一生一世」
【配信開始日】
2025年8月13日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/myfirstlove?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/myfirstlove?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ