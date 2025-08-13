ブッキング・ドットコム、2025年夏の旅企画 第二弾！3名様限定の特別プラン「ととのい美旅！ーオーラを引き出す旅」を開催

Booking.com Japan K.K.

【2025年8月13日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com(https://www.booking.com/index.ja.html?label=gen173nr-10CAEoggI46AdIM1gEaHWIAQGYATO4ARfIAQzYAQPoAQH4AQGIAgGoAgG4Ar3g78QGwAIB0gIkYjE1MTdjODEtM2RkNy00MDBiLWEzNmYtMDRjZTM1ZGFmODM42AIB4AIB&sid=5338d671a49d2f2253f0a2a368028fec&keep_landing=1&sb_price_type=total&)は、今年の夏は「ととのい美旅！」をテーマに、期間限定でさまざまな旅企画をご提案しています。その第二弾として、3名様限定の特別プラン「ととのい美旅！ーオーラを引き出す旅」を開催します。

ブッキング・ドットコムの2025年の「旅行トレンド予測」*調査では、世界の旅行者の3分の2以上（67%、日本の旅行者：43%）が、よりバランスのとれた日常を取り戻すために、日常生活に取り入れやすい新しいウェルネス習慣を求めていることが明らかになりました。また本調査で、Z世代の47%とミレニアル世代の44%は、「ソーシャルメディアで場所をタグ付けできないのであれば、その目的地を訪れることを考え直す」と回答しており、彼ら彼女らにとって、SNSで旅の思い出を共有することは重要な役割を果たしていることがわかります。

こうしたトレンドを受けて、ブッキング・ドットコムでは、この最新のトレンドをカタチにした夏の旅企画として、“オーラを引き出す”特別な美容体験と都内を巡るリムジンツアーによって新しい自分になれる、3名様限定の特別な宿泊プランをご用意しました。3名の幸運なゲストは、SNS総フォロワー数45万人超えの常に予約が取れないヘア＆メイクアップアーティスト葉月氏と若手トップサロンNullによる、自分に1番合うヘアメイクやスタイリングの個別レクチャーを体験していただけます。さらに、ウェルネスや旅行が好きなゲストからおすすめの「旅×美容」のアイテムなどを伝授いたします。また、ブッキング・ドットコムのオリジナル空間が詰められたリムジンで東京都内を巡るツアーにもご参加いただけます。最高のオーラをまといながら、リムジンでオシャレな旅をぜひご体験ください。

この素晴らしい宿泊プランは、東京都渋谷区にある「HOTEL GRAPHY 渋谷(https://www.booking.com/hotel/jp/graphy-shibui-gu-shibui-gu-qu1.ja.html?aid=304142&checkin=2025-08-28&checkout=2025-08-29&group_adults=2&group_children=0&label=gen173nr-10CAEoggI46AdIM1gEaHWIAQGYATO4AQfIAQzYAQPoAQH4AQGIAgGoAgG4Avrv4MQGwAIB0gIkYzMxNmM4ZDEtMzU3My00YmU4LTg3YzEtYmE1ZDJjNGYyOTg32AIB4AIB-Share-hjDeZg3%401754806310&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0)」でお楽しみいただけます。本日8月13日（水）PM12:00～8月20日（水）PM12:00の期間、こちらの申込フォーム(https://forms.gle/9HnDPF27G7SAm2bk7)よりご応募いただいた方の中から、抽選で3名様がご予約いただけます。具体的な予約方法は、以下をご覧ください。

ブッキング・ドットコム 日本代表のLuiz Rodrigues（ルイス・ロドリゲス）は、「この特別な宿泊プランで、プロの美容クリエイターにヘアメイクやスタイリングを施してもらい、最高の自分の姿になって夏の思い出を作りたいと願う方々に、ブッキング・ドットコムならではの唯一無二の体験を楽しんでいただきたいと思っています。」と述べています。

■本プランの概要

・名称：「ととのい美旅！ーオーラを引き出す旅」

・滞在ホテル：HOTEL GRAPHY 渋谷

・特別プラン付き宿泊期間：2025年8月28日（木）～8月29日（金）の1泊2日

（チェックイン：15:00、チェックアウト：11:00）

※ヘアメイクの施術は、8月28日（木）AM9:00より「美容室Null表参道本店」にて行います。

※葉月氏と美容室Nullによるイベントは、8月28日（木）のみです。

・対象：3名様限定のプランとなります。

・予約方法：2025年8月13日（水）PM12:00～2025年8月20日（水）PM12:00の期間、以下の申込フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で3名様がご予約いただけます。抽選結果は8月22日（金）までに、当選者の方のみにメールにてご連絡いたします。なお、当選者以外の方への結果についてはご連絡はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。

＜「ととのい美旅！ーオーラを引き出す旅」申込フォーム＞

https://forms.gle/9HnDPF27G7SAm2bk7(https://forms.gle/9HnDPF27G7SAm2bk7)

本プラン「ととのい美旅！ーオーラを引き出す旅」には、以下が含まれます。

● 「HOTEL GRAPHY 渋谷」での1泊2日（朝食含む）の宿泊

● メイクアップアーティスト葉月氏と若手トップサロンNullによるヘアメイク＆スタイリングの個別レクチャー

● ゲストが語る「美容と旅」についてのトークセッション

● ウェルネスや旅行が好きなゲストおすすめの「旅×美容」のアイテム紹介

● 東京都内を巡るリムジンツアー など

■HOTEL GRAPHY 渋谷について

東京の中心部に位置する「HOTEL GRAPHY 渋谷」は、東急東横線の渋谷―代官山間が地下化された際に廃線となった高架線路跡地に建てられた、海外ホステルのような自由で開放的な雰囲気を持つホテルです。にぎやかな渋谷から少し離れた静かなエリアにあり、併設ホステルには海外からのバックパッカーも多く滞在します。そのため、館内全体に海外ホステル特有のラフでフレンドリーな空気が漂っています。滞在中は、アラカルトまたはアメリカンブレックファーストの朝食をお楽しみいただけます。館内レストランではアメリカ料理を提供しており、ベジタリアンやヴィーガン向けのメニューも用意可能です。

■葉月氏のプロフィール

メイクアップアーティスト

ヘアサロン「Null」のヘア＆メイクアップアーティスト。メイク施術後のビフォーアフター“オーラを引き出すメイク”がSNSで話題となり、SNS総フォロワー数は45万人を超える。予約が常に取れないクリエイター。普段のサロンワークだけに限らず、数多くのアーティストや雑誌撮影のヘアメイクも担当している。

■美容室Nullについて

表参道、明治神宮前、原宿の一等地に3店舗展開し、Instagram総フォロワー数30万人以上の実力派美容室。2025年7月現在の平均年齢は22.5歳で、多数のメディアへの出演やコンテストの受賞、オープン後2年以内で人気美容業界誌『PREPPY』の巻頭表紙、業界最大規模のヘアショー『ナプラドリームプラス』への登壇、美容室のミシュラン『カミカリスマ』2年連続受賞など、大きな注目を浴びている。ルーツカラーやエンドカラーといったデザインカラーを中心に、カラーデザインのトレンドを発信しており、お客様だけでなく美容師からの支持も高い。

■留意事項：

※本プランにお申込みいただく前に、必ず以下の留意事項をご確認ください。

・本プランは、2025年8月28日（木）～8月29日（金）の1泊2日で「HOTEL GRAPHY 渋谷」にお泊り頂くのが条件となっております。

・お部屋代＋特別プラン付（お一人様あたり24,000円・税込）のお支払いは、当日ホテルにて直接お願いいたします。

・本プランには夕食が含まれておりません。夕食は各自でご手配くださいますようお願いいたします。※朝食は含まれております

・『表参道原宿のトップサロンのメイク＆ヘア施術』で新しい自分になりたい、自分に似合うヘアメイクやスタイリングが知りたい、ウェルネス旅を追求したいと願う方々に向けた特別な企画です。

・ヘアメイクの施術は、8月28日（木）AM9:00より「美容室Null神宮前店」にて行います。

・本プランでは、主催者およびメディアによる、取材やインタビュー、写真・動画撮影等が行われる予定です。また事後に、ブッキング・ドットコムのウェブサイトや広報資料、取材メディアによるテレビ／新聞／雑誌／WEB等、株式会社NullのSNSやWEB等に掲載・露出される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※なお、撮影した動画や画像は、ブッキング・ドットコムの広報素材として使用いたします。

・本プランの申込者が、違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき、ブッキング・ドットコムは本プランの提供をお断りいたします。

*2025年の「旅行トレンド予測」に関する調査はブッキング・ドットコムによって、今後12～24ヶ月間以内に出張またはレジャー・観光目的で旅行に出かける予定のある成人を対象に行われたものです。33の国・地域の計2万7,713名の回答者（内訳：アルゼンチン1,016名、オーストラリア1,002名、オーストリア502名、ベルギー1,003名、ブラジル1,002名、カナダ1,006名、中国1,007名、コロンビア1,005名、クロアチア501名、デンマーク501名、フランス1,011名、ドイツ1,009名、香港1,004名、インド1,002名、アイルランド506名、イスラエル501名、イタリア1,014名、日本1,008名、メキシコ1,013名、オランダ1,011名、ニュージーランド1,003名、ポルトガル504名、シンガポール508名、韓国1,004名、スペイン1,008名、スウェーデン509名、スイス500名、台湾507名、タイ1,009名、アラブ首長国連邦503名、イギリス1,012名、アメリカ1,006名、ベトナム1,016名）が対象となりました。調査は、オンラインアンケートで2024年7月～8月に集計されたものです。

###

Booking.comについて

1996年にアムステルダムにて設立され、Booking Holdings Inc.（NASDAQ：BKNG）の一員として、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に掲げています。多種多様な宿泊施設と移動手段を簡単かつワンストップで予約ができるプラットフォームを通して、世界中のお客様に思い出に残る体験を提供しています。また、ブッキング・ドットコムでは、ロイヤルティプログラム「Genius」に登録することで、世界中の数十万軒もの対象施設や対象のレンタカーで割引や旅行特典を利用することができます。詳細については、ブッキング・ドットコムの公式SNSアカウント （@bookingcom_jp）、もしくは https://news.booking.com/ja をご覧ください。