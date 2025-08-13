米国床材市場は2032年までに305億1,000万ドルの市場規模に達し、年平均成長率（CAGR）4.31％で成長すると予測されています。
Astute Analyticaによる最近の分析によると、 米国のフローリング市場は、 2023年の208億7,000万米ドルから2032年には305億1,000万米ドルの市場価値に達し、2024年から2032年の予測期間中に4.31%のCAGRで成長すると予測されています。米国の建設業界は巨大な経済エンジンであり、2022年の総生産高は2兆1000億ドルに達します。この広大なセクターは91万9000以上の事業所で構成され、800万人を直接雇用しています。建設業界は2023年に2.5%増加すると予想されており、継続的な拡大は米国の床材市場の活況に直接つながっています。床材の安定した需要は、毎年平均140万6000戸の新築住宅の建設と、大都市の急速な成長に伴う商業プロジェクトの急増によって牽引されています。
無料サンプルコピーをリクエストする @ https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/us-flooring-market
2023年の製造関連建設が36%増加すると予測されていることは、新規および拡大する工業用スペースにおける床材ソリューションの需要が高まっていることを示しています。建設コストは地域によって変動しますが（サンフランシスコが最も高額）、米国の床材市場は建設ブームの恩恵を受けています。年間売上高255億ドルを超える米国最大の建設会社であるベクテルは、業界の規模と、それが床材サプライヤーに与える影響の大きさを如実に表しています。
請負業者の信頼感には変動が見られますが、建設活動が全体的に堅調なことから、床材市場は安定しています。超党派インフラ法は、道路や橋梁を中心とした大規模インフラプロジェクトの着工に伴い、床材需要をさらに刺激しています。住宅、商業、インフラ分野にわたる広範な建設活動のネットワークは、米国の床材市場の継続的な成長を支える強固な基盤となっています。
カーペットの優位性は低下しているが、依然として主要プレーヤーであり、収益の34％以上を占めている
2000年にはカーペットが米国床材市場の絶対的な王者であり、60%の市場シェアを誇っていましたが、近年その人気は着実に低下しています。今日では、米国の家庭の床の51%にしかカーペットが敷かれておらず、消費者の嗜好の変化を示しています。この下降傾向にもかかわらず、カーペットは依然としてこの業界で大きな力を持っています。2023年には、カーペットとラグのセグメントは108億6000万ドルの売上高を生み出しました。一方、堅木張りの床が強力な競争相手として浮上しており、多くの米国人がカーペットを以前ほど魅力的ではなく、時代遅れだと感じています。リビング、ダイニング、ファミリールームなどのエリアでは、堅木張りの床が徐々に姿を消しつつあります。最近の調査では、最近の床材プロジェクトでは堅木張りが最も選ばれており（24%）、カーペットは17%で後れを取っています。この傾向は、住宅購入時に堅木張りの床を好むミレニアル世代に特に顕著です。
カーペットは、その存在感は低下しているものの、寝室で依然として強い存在感を示しており、変化する嗜好に適応しつつあります。快適さとスタイルへの新たな関心は、新しい質感や模様のカーペットの人気が高まっていることからも明らかです。さらに、広幅カーペットで作られた特注のエリアラグや階段用ランナーの売上シェアは増加傾向にあり、過去5年間で15%から20%に増加しました。堅木張りの床は再販価値を高めるという一般的な認識が、多くの住宅所有者のリフォームの決め手となっています。不動産情報や住宅リフォームショーでは、壁一面のカーペットが敷かれた住宅がほとんど紹介されないことから、この認識はさらに強固なものとなっています。
