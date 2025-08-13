こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「F NEOBANK×FAVキャンペーン」を実施
～F NEOBANK口座をお持ちのかたはFAV2026入会特典が２個もらえる～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：小村 勝、以下「ファイターズ」）は、北海道日本ハムファイターズファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」において、2025年８月13日（水）より、F NEOBANK口座をお持ちのかたにファイターズオフィシャルファンクラブFAVの2026年入会特典が２個もらえる「F NEOBANK×FAVキャンペーン」を開始いたします。
対象期間
2025年８月13日（水）～2025年10月７日（火）午前11時59分まで
対象支店
ファイターズ支店
対象となるお取引き
F NEOBANK口座をお持ちの状態で2026年ファイターズオフィシャルファンクラブFAVに新規もしくは継続入会すること
※すでにF NEOBANKの口座を開設されているかたも、これから新規で開設されるかたもどちらも対象となります。
※FAV新規入会・継続入会特典選択手続きまでに、F NEOBANKの口座開設を完了している必要がございます。先にFAVの手続きを完了された場合、後から２個目を選択することはできません。
※F NEOBANKの口座開設完了から情報の反映まではお時間をいただく場合がございます。
※WEBでのFAV新規入会・継続入会特典選択の手続きのみ対象となります。
特典
2026年FAV入会スタンダード特典を２個プレゼント
※対象となるのはスタンダード特典のみとなります。プレミアム特典を選択する場合は、通常通りFAVの年会費に加えて追加料金が必要です。
※同じスタンダード特典を２個お選びいただくことはできません。
詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.fighters.co.jp/news/detail/202500756540.html#02
企業概要
住信SBIネット銀行の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/115931/115931_web_1.png
ファイターズの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/115931/115931_web_2.png
ご注意事項
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とファイターズが実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK」は住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：小村 勝、以下「ファイターズ」）は、北海道日本ハムファイターズファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」において、2025年８月13日（水）より、F NEOBANK口座をお持ちのかたにファイターズオフィシャルファンクラブFAVの2026年入会特典が２個もらえる「F NEOBANK×FAVキャンペーン」を開始いたします。
対象期間
2025年８月13日（水）～2025年10月７日（火）午前11時59分まで
対象支店
ファイターズ支店
対象となるお取引き
F NEOBANK口座をお持ちの状態で2026年ファイターズオフィシャルファンクラブFAVに新規もしくは継続入会すること
※すでにF NEOBANKの口座を開設されているかたも、これから新規で開設されるかたもどちらも対象となります。
※FAV新規入会・継続入会特典選択手続きまでに、F NEOBANKの口座開設を完了している必要がございます。先にFAVの手続きを完了された場合、後から２個目を選択することはできません。
※F NEOBANKの口座開設完了から情報の反映まではお時間をいただく場合がございます。
※WEBでのFAV新規入会・継続入会特典選択の手続きのみ対象となります。
特典
2026年FAV入会スタンダード特典を２個プレゼント
※対象となるのはスタンダード特典のみとなります。プレミアム特典を選択する場合は、通常通りFAVの年会費に加えて追加料金が必要です。
※同じスタンダード特典を２個お選びいただくことはできません。
詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.fighters.co.jp/news/detail/202500756540.html#02
企業概要
住信SBIネット銀行の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/115931/115931_web_1.png
ファイターズの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/115931/115931_web_2.png
ご注意事項
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とファイターズが実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK」は住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp