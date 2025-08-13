クリック率データで読み解く、歯科業界の検索行動とSEO戦略（7月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ 【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した（注1）ランクエストが1～10位の検索順位毎のクリック率を解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327257&id=bodyimage1】
【SEO対策】で検索結果No.1を獲得した（注1）ランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年7月において歯科業界のクライアントサイトで上位10位以内にランクインした6,833件の歯科関連キーワードを対象に検索順位ごとのクリック率（CTR）を分析しました。
さらに、SEO業界向けの自社サイト（注2）のクリック率データと比較することで、歯科業界特有のクリック傾向やユーザー行動の違いも明らかにしています。
業界特性によって変わるユーザーの情報収集スタイルや、業界ならではの検索行動に最適化したSEO施策を考える上で、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
1．2025年7月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率
1-1．1位の圧倒的な信頼性とクリック力
1-2．上位表示はクリック獲得のチャンス
2．2025年7月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
2-1．歯科とSEO業界で異なる1位の存在感
2-2．“最上位だけで選ばない”歯科業界の特徴
2-3．意思決定のプロセスに見る業界差
3．歯科業界ユーザーの動きから見えるSEO改善のヒント
3-1．1位だけではなく比べられることを意識
3-2．比較しやすい情報整備で信頼を築く
3-3．下位表示にも差別化で巡回チャンスあり
（注1） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
（注2） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年7月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327257&id=bodyimage2】
1-1．1位の圧倒的な信頼性とクリック力
検索順位1位のクリック率は29.8％と、他の順位を大きく上回る非常に高い数値を示しています。この結果は、検索ユーザーの多くが検索結果の最上位に表示された情報を信頼し、即座に行動へ移していることを意味しています。特に歯科領域においては、専門性や安心感といった要素が重要視されるため、1位表示そのものが「信頼の証」として機能しているといえるでしょう。
1-2．上位表示はクリック獲得のチャンス
1位ほどではないものの、2位（12.8％）や3位（6.6％）も高いクリック率を記録しており、ユーザーの関心が上位に集まりやすいことがわかります。多くのユーザーが1位から順に比較・検討しているため、上位3位以内に入るだけでも、安定した流入が見込める有利なポジションと言えるでしょう。
2．2025年7月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327257&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
2-1．歯科とSEO業界で異なる1位の存在感
検索順位1位におけるクリック率は、歯科業界が29.8％であるのに対し、SEO業界では47.4％と17.6ポイントも高い結果となっています。
