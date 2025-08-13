¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤èÀÞ¤êÊÖ¤·¡ª12·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ß¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥³¥é¥Ü¥ëー¥à ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Äç¾¾¹¨ÌÐ¡Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè3ÃÆ¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Æ±¥Ñー¥¯¤Î¸ø¼°½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡ÖGRAND CHARIOT ËÌÅÍ¼·À±135¡ë¡×¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î2¤Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡Öå«¤Î¥³¥¯ー¥ó¡×¤È¡ÖÃì¤Î¥³¥¯ー¥ó¡×¤ò3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤â¤¤¤è¤¤¤è»Ä¤êÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë8·î¾å½Ü¤«¤é¤Ï¡Öå«¤Î¥³¥¯ー¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢·î¤´¤È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ØÃì¤È¤Î¡Èå«¡É Ì¾¥·ー¥óÁõ¾þ¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¤ä¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î½ÉÇñÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÅÐ¾ì¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
8·î¡¿¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö
9·î¡¿Îû¹ö°É¼÷Ïº¡¢±§¿ñÅ·¸µ
10·î¡¿»þÆ©Ìµ°ìÏº¡¢´ÅÏª»ûÌªÍþ
11·î¡¿ÉÔ»àÀî¼ÂÌï¡¢°Ë¹õ¾®ÇÎÆâ
12·î¡¿ÉÚ²¬µÁÍ¦¡¢ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½
¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡Öå«¤Î¥³¥¯ー¥ó¡×¤Ï¡¢ºÇÂç3Ì¾¤¬½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½ä¤ë¡¢å«¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ãº¼£Ïº¡¦Á±°ï¡¦°ËÇ·½õ¡¦Ç©Æ¦»Ò¤¿¤Á4¿Í¤ÎÎ¹Ï©¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡ÈÄ³²°Éß¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢Áë¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥°¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Â©¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤Ë½ÉÇñ¤µ¤ì¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥Ç¥£¥Êー¤òÄó¶¡¡£±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¡Ê¢¨¡Ë¤¬ºîÃæ¤ÇËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾åÅùµíÆéÊÛÅö¡×¤ò¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¹âµé¿©ºà¤Ç¤¢¤ëÃ¸Ï©¥Óー¥Õ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤ºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¾åÅù¡¦µíÆéÊÛÅö¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡Öå«¤Î¥³¥¯ー¥ó¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00～18:30¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È11¡§00
Äê°÷¡§ºÇÂç3Ì¾
ÆâÍÆ¡§
¡ÖGRAND CHARIOT ËÌÅÍ¼·À±135¡ë¡×¤Î°ìÅï¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡Ö½ä¤ë¡¢å«¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¿¤Á4¿Í¤ÎÃç´Ö¤¬ËÂ¤¤¤ÀÎ¹Ï©¤Èå«¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁõ¾þ¤·¡¢Æ±ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¿©»ö¡ä
¡¦Í¼¿©¡¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡Ö¾åÅù¡¦µíÆéÊÛÅö¡×
ºîÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖµíÆéÊÛÅö¡×¤ò¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¹âµé¿©ºà¤Ç¤¢¤ëÃ¸Ï©¥Óー¥Õ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¡¡»È¤¤ºÆ¸½¡£±êÃì¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¶Ê¤²¤ï¤Ã¤Ñ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¾®ÉÊ¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¡£
¢¨¶Ê¤²¤ï¤Ã¤Ñ¤ÏÊÌÅÓ¿·ÉÊ¤ò¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä«¿©¡¿Ä«¤Î¤ª»Ï¤á¸æÁ·
¿·Á¯¤ÊÃ¸Ï©ÅçÌîºÚ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤ÀÂçÆ¦¡Ö¥Õ¥¯¥æ¥¿¥«¡×¤ÎÆ¦Æý¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¿·Á¯¤Ê¾Æµû¡¢Ì¾Êª¡ÖÃ¸Ï©½Ð½Á´¬¤¶Ì»Ò¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢9¼ï¤ÎºÌ¤êË¤«¤Ê¾®È¤ò¿æ¤Î©¤Æ¤ÎÃ¸Ï©ÅçÊÆ¤È¤È¤â¤Ë¡£
¡ã½ÉÇñÆÃÅµ¡ä
¡¦½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÊÌÇ¤Ì³¡×
¡¦¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ß¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¦¥©ー¥¯ Ìµ¸Â¾ë¤Ø¤Îµ°À×¡×Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê½ÉÇñ¿Í¿ôÊ¬¡Ë
¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¿±êÃì¥â¥Áー¥ÕÉÕ¤¶Ê¤²¤ï¤Ã¤Ñ¡¢±êÃì¥â¥Áー¥ÕÉ÷Ï¤Éß¡¢Ãº¼£Ïº¤ÎÆüÎØÅá¤ªÈ¤
¡¦µÒ¼¼¥ß¥Ë¥Ðー¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¦ÃÏ¥Óー¥ë¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯Åù¡Ë
