【後編】30代100人に聞いた！AI検索vs従来型検索（Google等）のリアルな使い分け実態と信頼性|SEO会社ランクエスト調べ
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策で検索順位No1（注）を獲得したランクエストが30代における情報検索使い分けの実態を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327245&id=bodyimage1】
生成AIの急速な普及に伴い、従来型の検索エンジンとAI検索が日常的に使われるシーンが増えています。特に、仕事や生活において頻繁に情報検索を行う30代にとって、GoogleやYahoo!などの従来型検索エンジンと、ChatGPTやGeminiなどのAI検索サービスをどのように使い分けているのでしょうか？
そこで、SEO対策で検索結果1位（※注）の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、30代男女100名を対象に調査を行い、検索手段の選択基準、利用シーン、信頼性、そして使い分けの理由について分析しました。AI（ChatGPTやGemini 等）と従来型検索（GoogleやYahoo! 等）の役割分担や今後の発展に向けた課題を明らかにしていきます。
目次
◆ 調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態
1-1．従来型検索エンジンが主流
1-2．AI検索の主軸利用は限定的
1-3．検索エンジンとAI検索の併用
◆ 調査2： 情報の信頼性
2-1．安定感のある従来型検索
2-2．信頼性を巡る不安な声
2-3．AI検索の信頼性に対する慎重な考え
◆ 調査3： AI検索の活用場面
3-1．速報性と深い知識のサポート役としてのAI
3-2．商品レビューや施設情報の確認
3-3．アイデア出しとアドバイス支援におけるAIの活用
3-4．情報精度に対する慎重なアプローチ
◆ 調査4： 従来型検索の活用場面
4-1. リアルタイム情報と実生活情報での活用
4-2．深い知識と専門情報の取得にも一定のニーズ
4-3．創造的作業やアドバイスには消極的
◆ まとめ： 検索ツールの特性と利用シーンの差異
・従来型検索（Google等）が圧倒的に支持されている用途
・AI検索（ChatGPT等）が優位に立っている用途
・拮抗・使い分けが進む用途
・情報の信憑性・確認は従来型に軍配
・AI検索を“利用しない”層も多数
・検索手段の選択と30代ユーザーの傾向
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
▼前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000327243/
（注） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
4．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）の活用場面 ※複数回答可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327245&id=bodyimage2】
4-1．リアルタイム情報と実生活情報での活用
最も多かったのは、「最新のニュースや天気」（45%・45人）で、情報収集の目的で従来型の検索エンジンを主に利用していることが分かります。特に、リアルタイムでの情報取得が求められる場面において、広く活用されていることがうかがえます。
また、「地域の店や施設情報」（34%・34人）や「商品・サービスの口コミ」（35%・35人）も多く選ばれ、これらの実生活に直結する情報収集にも積極的に使われていることが分かります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327245&id=bodyimage1】
