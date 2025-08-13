『劇場版 呪術廻戦 0』のクリアポケット付きキャンバストートバッグの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『劇場版 呪術廻戦 0』の商品の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『劇場版 呪術廻戦 0』の商品の受注を8月7日(木)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1456?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼クリアポケット付きキャンバストートバッグ


▽乙骨 憂太







乙骨 憂太のイメージモチーフをキャンバストートバッグに仕上げました。
表面にはキャラクターの名前と誕生日、内ポケットにはそれぞれのキャラクターの手のデザインが施されています。








▽五条 悟







五条 悟のイメージモチーフをキャンバストートバッグに仕上げました。
表面にはキャラクターの名前と誕生日、内ポケットにはそれぞれのキャラクターの手のデザインが施されています。








▽夏油 傑







夏油 傑のイメージモチーフをキャンバストートバッグに仕上げました。
表面にはキャラクターの名前と誕生日、内ポケットにはそれぞれのキャラクターの手のデザインが施されています。







使いやすいサイズ感で、日常使いからイベントなど様々なシーンで活躍できるアイテムです。







表にあるポケットに小さいぬいぐるみを入れたり、Dカンがついているのでキーホルダーなどをつけたり、裏にある大きめのクリアポケットの中にメッシュシートを使って缶バッジなどをたくさん飾って自分の好きなキャラクターをアピールすることが可能です。


メッシュシートはリバーシブル仕様になっておりますので、さっと裏返して普段使いとしてご利用いただくことも可能です。


A4サイズのファイルが余裕で収まるサイズ感で、本体口元はマグネット仕様で開閉が簡単で、内側にもポケットがついているので、小さいものを分けて収納ができます。


また、マチが付いているので自立しやすく、足元に置いてもすぐ欲しい物を取り出せます。



▽仕様


価格 ：各 \8,800(税込)


種類 ：全3種（乙骨 憂太、五条 悟、夏油 傑）


サイズ：（約）高さ30×幅41×奥行き12cm


素材 ：ポリエステル、PVC




