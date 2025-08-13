クリック率データで読み解く、歯科業界の検索行動とSEO戦略（7月度：SEO会社ランクエスト調べ）

株式会社eclore

【SEO対策】で検索結果No.1を獲得した(注1)ランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、2025年7月において歯科業界のクライアントサイトで上位10位以内にランクインした6,833件の歯科関連キーワードを対象に検索順位ごとのクリック率（CTR）を分析しました。

さらに、SEO業界向けの自社サイト(注2)のクリック率データと比較することで、歯科業界特有のクリック傾向やユーザー行動の違いも明らかにしています。

業界特性によって変わるユーザーの情報収集スタイルや、業界ならではの検索行動に最適化したSEO施策を考える上で、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

目次

1．2025年7月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率

1-1．1位の圧倒的な信頼性とクリック力

1-2．上位表示はクリック獲得のチャンス

2．2025年7月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較

2-1．歯科とSEO業界で異なる1位の存在感

2-2．“最上位だけで選ばない”歯科業界の特徴

2-3．意思決定のプロセスに見る業界差

3．歯科業界ユーザーの動きから見えるSEO改善のヒント

3-1．1位だけではなく比べられることを意識

3-2．比較しやすい情報整備で信頼を築く

3-3．下位表示にも差別化で巡回チャンスあり

(注1) 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

(注2) ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/

- 検索順位1位のクリック率は29.8％と、他の順位を大きく上回る非常に高い数値を示しています。この結果は、検索ユーザーの多くが検索結果の最上位に表示された情報を信頼し、即座に行動へ移していることを意味しています。特に歯科領域においては、専門性や安心感といった要素が重要視されるため、1位表示そのものが「信頼の証」として機能しているといえるでしょう。- 1位ほどではないものの、2位（12.8％）や3位（6.6％）も高いクリック率を記録しており、ユーザーの関心が上位に集まりやすいことがわかります。多くのユーザーが1位から順に比較・検討しているため、上位3位以内に入るだけでも、安定した流入が見込める有利なポジションと言えるでしょう。※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ )のデータに基づいています。- 検索順位1位におけるクリック率は、歯科業界が29.8％であるのに対し、SEO業界では47.4％と17.6ポイントも高い結果となっています。- これは、歯科業界では1位に集中しすぎず、比較や検討を前提としたユーザー行動が一定数存在していると読み取れます。特に来院や予約といった実際の行動を伴う検索では、複数の選択肢を見比べるユーザー心理が影響していると考えられます。- 2位・3位におけるクリック率は、歯科業界の方がSEO業界より高い数値を示しています（2位：+4.0pt、3位：+2.2pt）。これは、ユーザーが「1位だけでなく、他の選択肢も確認してから判断したい」と考えている傾向を表しており、歯科業界では比較検討行動が顕著であることが分かります。- 特に医療分野では、口コミや実績、アクセスの良さなど複数の要素を踏まえて選択されるため、1位以外の順位にも一定の流入機会が生まれているのが特徴です。- 歯科業界とSEO業界では、ユーザーの検索行動や意思決定のプロセスに明確な違いが見られます。SEO業界のユーザーは、専門的な知識を持ち、目的が明確であることが多いため、検索順位1位の情報だけで即断する傾向が強く、クリック率が1位に集中する傾向があります。- 一方で、歯科業界のユーザーは、来院という実行フェーズを伴う意思決定を慎重に進める傾向があり、1位だけでなく2位・3位といった複数の選択肢を比較・検討した上でクリックするケースが多いと考えられます。この違いは、「即決型のユーザー」と「比較型のユーザー」という行動タイプの違いとして捉えることができ、業界ごとのSEO戦略を立てるうえで非常に重要な視点になります。- 歯科業界のCTRを見ると、検索1位は圧倒的な注目を集めるものの、2位・3位にも一定のクリックが分散していることが明確です。- これは、ユーザーが「1位というだけで十分」と判断するのではなく、複数の上位ページを比較したうえで選びたいという性質を示しています。単に1位を目指すことではなく、「他院と比べられても負けない魅力を示す」ことが重要です。- 歯科医院選びにおいてユーザーが重視するのは、「治療の得意分野」「先生の雰囲気」「口コミや実績」など、安心して通える材料です。- これは、ユーザーが来院という具体的な行動を見据え、複数の選択肢を比較しながら慎重に判断しようとする心理が影響していると考えられます。したがって、HP上に比較軸となる具体情報（治療内容、院の特徴、患者の声など）を整理して掲載することが非常に効果的です。- 検索結果の4位以下は一般的にクリック率が低下する傾向にありますが、適切な情報設計と訴求によって、選ばれる可能性を十分に残せるポジションでもあります。- 特に、「丁寧な説明」「通院しやすい立地」「院内の清潔感」など、ユーザーの判断軸となる要素を明確に提示することが、比較検討の中での差別化につながります。順位にかかわらず、“この医院は他と違う”という印象を与えられるかどうかが、クリック獲得における重要なポイントとなるでしょう。

歯科業界のユーザーは、検索順位だけでなく内容を比較・検討した上で判断する傾向が強いため、SEO施策では、1～3位以内の上位表示を目指すと同時に、「どこが他と違うか」を明確に伝えるページ設計が不可欠です。順位とコンテンツ、どちらが欠けても成果にはつながりにくいため、検索結果の中で「選ばれる理由」を丁寧に伝えることが、歯科業界におけるSEO成功の鍵といえるでしょう。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査期間： 2025年7月1日～2025年7月31日

調査機関： 株式会社eclore

調査対象： ランクエストの歯科クライアントサイト

有効回答数（サンプル数）： 6,833キーワード

- 対象キーワードは、ランクエストの歯科クライアントサイトにおいて2025年7月に検索結果の1位から10位に表示されたものに限定し、各順位ごとのクリック率を分析しました。

調査方法：

- Googleサーチコンソールのデータを使用し、対象キーワードの検索順位別クリック率（CTR）を算出しました。- クリック率（CTR）は、クリック数を表示回数で割り、その結果に100を掛けてパーセンテージとして表しています。

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/)

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point１.自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point２.正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point３.SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

ランクエスト 概要

商号 ：株式会社eclore

代表者 ：宮島 隆

所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP ：https://rank-quest.jp/

事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業