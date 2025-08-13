Acronis RMM、MSP向けの革新的なセキュリティ最優先の自動化機能により高い評価を受ける
～ アクロニスは、CRNの2025 Tech Innovators Awards受賞企業に選出され、サービスプロバイダーの安全かつスケーラブルな自律オペレーションを可能にする統合プラットフォームについて高い評価を得ました ～
サイバーセキュリティとデータ保護のグローバルリーダー、Acronis の日本法人であるアクロニス・ジャパン株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 川崎 哲郎、以下アクロニス）は、本日、Acronis RMM（リモート監視と管理）がMSP RMM プラットフォームカテゴリにおいて2025 CRN Tech Innovators Awards受賞製品に選出されたことを発表しました。AIを活用したセキュリティ最優先のRMMソリューションが高評価を獲得し、アクロニスは現代のマネージドサービスプロバイダー（MSP）の業務効率化を継続的に推進しています。今回の受賞は、複雑さの緩和、ワークロードの統合、MSPの安全な拡張を支援するソリューションの構築における、アクロニスの成長が加速していることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327221&id=bodyimage1】
Acronis RMMは従来型ツールとは一線を画し、アドオンとしてではなく、セキュリティを中核としてゼロから構築されています。この製品により、MSPはオペレーションを簡素化し、リスクを低減して、スケーラブルな効率化を推進できるようになります。RMMはスタンドアロンツールではなく、アクロニスの広範なサイバープロテクションプラットフォームに完全統合されており、バックアップ、EDR、ウイルス対策、パッチ管理が単一のエージェント、ポリシー、コンソールに統合されています。その結果、ネイティブな統合プラットフォームが利用可能になり、MSPは費用を追加することなくセキュリティ態勢とオペレーションの敏捷性を強化できます。さらに、MSPはネイティブなRMM統合によってスタッフを増員することなく、多くのノートパソコン、デスクトップ、サーバーを効率的に保護および管理できます。
MSPの進化するニーズを満たすAcronis RMMは、以下を実現します。
● AIによる自動化と自律オペレーション: ワークフローオーケストレーションとの統合により、技術者の業務効率を高めます。
● セキュリティ最優先のアプローチと豊富なセキュリティ機能: AI支援のパッチ管理、自己防御機能を備えた安全なスクリプティング、安全なリモートアクセス、EDRとのネイティブ統合などの機能を利用できます。
● ネイティブ統合: 統合サイバープロテクションサービス、およびEDR（エンドポイント検出と対応）により、サプライチェーンリスクを低減し、保護対象のワークスペースに対して迅速かつスマートなサービス提供を可能にします。
アクロニス 最高情報セキュリティ責任者（CISO）のジェラード・ブショルト（Gerald Beuchelt）は、次のように述べています。「業界関係者がMSP 3.0世代と呼ぶIT管理体制を導入するMSPが増加しています。MSP 3.0世代では、セキュリティがアドオンではなく、中核を成すサービスとして想定されます。そして、このようなセキュリティ機能は最初から組み込まれている必要があります。MSPは、限られたリソースで多くの成果を達成することを求められており、自動化機能が不可欠となります。そこで、AI、ワークフロー、プラットフォームの統合が真価を発揮します。アクロニスは、セキュリティの強化と自動化の拡大という2つの分野に積極的に投資しており、パートナーがMSP 3.0世代へと安心して移行し、より安全に運用し、効率的に拡張ができるよう継続的に機能を強化しています。」
サイバーセキュリティとデータ保護のグローバルリーダー、Acronis の日本法人であるアクロニス・ジャパン株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 川崎 哲郎、以下アクロニス）は、本日、Acronis RMM（リモート監視と管理）がMSP RMM プラットフォームカテゴリにおいて2025 CRN Tech Innovators Awards受賞製品に選出されたことを発表しました。AIを活用したセキュリティ最優先のRMMソリューションが高評価を獲得し、アクロニスは現代のマネージドサービスプロバイダー（MSP）の業務効率化を継続的に推進しています。今回の受賞は、複雑さの緩和、ワークロードの統合、MSPの安全な拡張を支援するソリューションの構築における、アクロニスの成長が加速していることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327221&id=bodyimage1】
Acronis RMMは従来型ツールとは一線を画し、アドオンとしてではなく、セキュリティを中核としてゼロから構築されています。この製品により、MSPはオペレーションを簡素化し、リスクを低減して、スケーラブルな効率化を推進できるようになります。RMMはスタンドアロンツールではなく、アクロニスの広範なサイバープロテクションプラットフォームに完全統合されており、バックアップ、EDR、ウイルス対策、パッチ管理が単一のエージェント、ポリシー、コンソールに統合されています。その結果、ネイティブな統合プラットフォームが利用可能になり、MSPは費用を追加することなくセキュリティ態勢とオペレーションの敏捷性を強化できます。さらに、MSPはネイティブなRMM統合によってスタッフを増員することなく、多くのノートパソコン、デスクトップ、サーバーを効率的に保護および管理できます。
MSPの進化するニーズを満たすAcronis RMMは、以下を実現します。
● AIによる自動化と自律オペレーション: ワークフローオーケストレーションとの統合により、技術者の業務効率を高めます。
● セキュリティ最優先のアプローチと豊富なセキュリティ機能: AI支援のパッチ管理、自己防御機能を備えた安全なスクリプティング、安全なリモートアクセス、EDRとのネイティブ統合などの機能を利用できます。
● ネイティブ統合: 統合サイバープロテクションサービス、およびEDR（エンドポイント検出と対応）により、サプライチェーンリスクを低減し、保護対象のワークスペースに対して迅速かつスマートなサービス提供を可能にします。
アクロニス 最高情報セキュリティ責任者（CISO）のジェラード・ブショルト（Gerald Beuchelt）は、次のように述べています。「業界関係者がMSP 3.0世代と呼ぶIT管理体制を導入するMSPが増加しています。MSP 3.0世代では、セキュリティがアドオンではなく、中核を成すサービスとして想定されます。そして、このようなセキュリティ機能は最初から組み込まれている必要があります。MSPは、限られたリソースで多くの成果を達成することを求められており、自動化機能が不可欠となります。そこで、AI、ワークフロー、プラットフォームの統合が真価を発揮します。アクロニスは、セキュリティの強化と自動化の拡大という2つの分野に積極的に投資しており、パートナーがMSP 3.0世代へと安心して移行し、より安全に運用し、効率的に拡張ができるよう継続的に機能を強化しています。」